Jadwal Liga Inggris, Sabtu - Minggu, LIVE SCTV: Mancity vs Leicester, Klasemen: Arsenal Gawat

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-31 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (15 - 16/4/2023).

Jadwal Liga Inggris matchday ke-31 akan dibuka duel Aston Villa vs Newcastle United pada Sabtu 18.30 WIB.

Setelah itu akan digelar lima pertandingan serentak pukul 21.00 WIB.

Terdiri Chelsea vs Brighton & Hove Albion, Everton vs Fulham, Southampton vs Crystal Palace, Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth, Wolverhampton vs Wanderers vs Brentford.

Laga malam Minggu kemudian ditutup dual besar, Manchester City vs Leicester City pukul 23.30 WIB.

LIVE SCTV:

Duel Manchester City vs Leicester City akan ditayangkan dalam siaran Langsung SCTV.

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam siaran Live Streaming Vidio.com.

LIVE Report, laporan langsung detik per detik momen pertandingan bisa diikuti di Livescore.com atau livescore.google.com.

Sorotan matchday ke-31: Arsenal tertekan

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta berbincang dengan Bukayo Saka dalam sesi latihan (Twitter.com @A)

Manchester City membayangi pimpinan klasemen Arsenal dengan jarak 6 poin.

Arsenal mengantongi 73 poin dikejar Mancity 67 poin.

Namun Mancity masih memiliki satu pertandingan sisa lebih banyak.

Di matchday ke-31 ini, Mancity akan menjalani laga sebagai tuan rumah menjamu Leicester City.

Sedang Arsenal akan bermain tandang di kandang West Ham United.

Arsenal sedang kurang beruntung jelang lawatan ke West Ham.

Pelatih Mikel Arteta mengungkapkan timnya masih tetap kehilangan dua bek terbaiknya William Saliba dan Takehiro Tomiyasu.

William Saliba mengalami cedera punggung yang dideritanya empat pekan lalu.

Sedang Tomiyasu mengalami cedera serius dan harus absen hingga akhir musim.

Kabar baiknya, striker Arsenal Eddie Nketiah dikabarkan telah fit.

