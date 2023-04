ZE VALENTE hingga Leo Lelis Bawa Persebaya Masuk 5 Nominasi Indonesia 11 Footballers of The Year

Persebaya Surabaya masuk dalam lima nominasi Indonesia 11 Footballers of The Year. Ada nama Ze Valente hingga Leo Lelis.

Jelang menutup musim Liga 1 2022, Persebaya Surabaya diketahui masuk dalam lima nominasi Indonesia 11 Footballers of The Year.

Hal itu diketahui dari unggahan Ze Valente di Instagram Story miliknya.

Melalui Instagram Story, Ze Valente mengabarkan pada penggemarnya, juga seluruh Bonek dan Bonita bahwa Persebaya Surabaya turut andil dalam gelaran Indonesia 11 Footballers of The Year, hingga masuk dalam lima nominasi sekaligus.

Untuk diketahui, Indonesia 11 Footballer of The Year diadakan oleh APPI atau Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia.

Dalam unggahan APPI, Persebaya Surabaya diketahui masuk dalam lima nominasi di antaranya, Fans Favourites Footballer, Best Young Footballer, Best Forward, Best Midfielder, dan Best Defender.

Sementara itu, pemain-pemain Persebaya Surabaya yang berpartisipasi dalam nominasi tersebut di antaranya:

- Fans Favourites Footballer: Ze Valente

- Best Young Footballer: Rizky Ridho

- Best Forward: Sho Yamamoto

- Best Midfielder: Ze Valente

- Best Defender: Leo Lelis dan Rizky Ridho

Peran Ze Valente dalam Kemenangan Lawan Arema FC

Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC, Selasa (11/4/2023) lalu, rupanya juga ada peran besar dari Ze Valente, meski dia tidak mencetak gol.