Jelang Lebaran, Warga Kota Kediri Diimbau Bijak Berbelanja

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri menggelar Operasi Pasar Murni (OPM) Ramadhan di Kelurahan Setonopande, Kota Kediri, Rabu (12/4/2023).

Pada OPM harga komoditas yang dijual 1 bungkus beras premium 5 kg seharga Rp 56.000, minyak goreng Rp 13.500 per liter, telur ayam Rp 23.000 per kg dan gula pasir Rp 10.500 per kg.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat meninjau kegiatan OPM mengajak masyarakat bijak dalam berbelanja. Karena biasanya keinginan masyarakat untuk berbelanja meningkat.

"Saya ajak Bapak Ibu di sini untuk bijak dalam berbelanja. Nanti kalau belanja berlebihan harga-harga di pasar pasti akan naik," ujarnya.

Pemerintah Kota Kediri dan TPID menjaga harga-harga tetap stabil.

Biasanya trend yang terjadi saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri harga-harga akan naik.

Diharapkan OPM ini dapat menekan harga untuk tetap stabil dan inflasi di Kota Kediri tetap terkendali.

"Kita tidak mau harga-harga melambung tinggi. Silahkan berbelanja sesuai kebutuhan pada OPM ini," ungkapnya.

Tyas salah satu warga mengaku senang dengan adanya OPM karena harganya lebih murah dibanding dengan harga di pasaran.

"Mumpung harganya murah saya beli kebutuhan saya di sini. Alhamdulillah harganya murah. Semoga sering-sering ada OPM seperti ini," ujarnya.

