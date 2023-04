Disperindag Jamin Persediaan Bahan Pokok di Lamongan Aman Hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sepekan hingga hari H Idul Fitri 1444 Hijriah, pasokan kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Lamongan dipastikan aman.

“Bahkan mulai awal bulan Ramadan, pasokan bahan pokok di Lamongan stabil, termasuk harganya juga stabil, " kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, Anang Taufik kepada SURYA.CO.ID, Rabu (12/4/2023).

Harga sebagian komoditi yang berlaku saat ini, hanya ada selisih Rp 1000 hingga Rp 2000. Dan kenaikan itu, menurut penilaian Anang tidak terlalu signifikan.

Disinggung soal stok sejumlah komoditi di pasaran, Anang menjamin aman. Karena pasokan stabil sehingga tidak akan sampai kekurangan.

Disperindag Lamongan juga intens memantau perkembangan pasar, mulai pasar tradisional hingga semi modern.

Pihaknya, lanjut Anang, juga telah menurunkan tim untuk memantau harga sejumlah komoditi pangan melalui operasi pasar.

"Kami aktif terlibat di aplikasi Sistem Informasi Pengumpulan Data Harga Pokok (Sipuldabapok) guna stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasaran, " ungkapnya.

Melalui aplikasi Sipuldabapok, perwakilan di 27 kecamatan pasar desa di wajibkan menginput harga setiap hari.

"Nah dari situ kami bisa tahu di mana saja yang mengalami kenaikan, karena bisa kami memantau data per hari, per minggu bahkan per bulan,” kata Anang.

Dalam pemantauan terakhir, kata Anang, per tanggal 11 April, terdapat berbagai komoditi yang mengalami penurunan harga dan tergolong stabil.

Mulai dari harga telur, cabai rawit merah, cabai merah, kelapa, gula pasir, daging, susu, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, sayuran, kacang-kacangan hingga lainnya.

Sementara stok beras dan minyak sedikit menipis. Sedangkan untuk kenaikan harga terjadi pada harga tomat, serta harga bandeng yang relatif masih mahal.

Meskipun demikian, Disperindag Lamongan telah melakukan langkah preventif untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan.

Diungkapkan, harga beras saat ini ada kenaikan. Terkait hal tersebut, Disperindag akan segera menggelar operasi pasar bersama Bulog terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP). Disebutkan, beras yang di jual ke masyarakat Rp 43.000 per 5 kg.