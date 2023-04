Kota Kediri Gelar Operasi Pasar Sembako Murah, Minyak Goreng Rp 13.500 Per Liter

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Kota Kediri menggelar Operasi Pasar Murni (OPM) Ramadhan bertajuk Sembako Murah Untuk Rakyat di Kelurahan Semampir, Selasa (11/4/2023).

Pada kegiatan ini ada beberapa komoditas yang dijual seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat meninjau pelaksanaan OPM bersyukur pada bulan Ramadhan masih stabil.

"Biasanya saat Ramadhan harganya naik turun tapi tahun ini harganya flat saja. Ini karena warga kita tidak panic buying," ujarnya.

Dijelaskan, OPM Ramadhan digelar setiap hari mulai 3-12 April 2023. Ada 21 titik kelurahan dimana setiap harinya terlaksana serentak di tiga kelurahan.

Di setiap titik OPM menyediakan stok 160 bungkus beras, 400 kg gula, telur 200 kg, dan minyak goreng 336 liter.

Untuk harga 1 bungkus beras kemasan 5 kg Rp 56.000, minyak goreng Rp 13.500 per liter, telur ayam Rp 25.500 per kg, dan gula pasir Rp 10.500 per kg.

"Kalau sudah di 10 hari terakhir seperti ini InsyaAllah rata dan harganya akan seperti ini terus. Data yang masuk di saya stok beras melimpah dan komoditas lain masih aman," jelasnya.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri M Choirur Rofiq menambahkan, perkembangan inflasi Kota Kediri cukup terkendali.

Di bulan Maret inflasi Kota Kediri naik 0,25 persen termasuk kenaikan paling rendah dari 8 kota di Jawa Timur.

Ini menandakan harga-harga di Kota Kediri cukup stabil dan stok komoditas aman.

Hal ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antar instansi untuk melakukan OPM.

"Tidak terjadi panic buying yang menandakan masyarakat percaya bahwa stok di Kota Kediri ada. OPM juga salah satu upaya mengendalikan harga seperti arahan Presiden Jokowi," jelasnya.

Kegiatan Operasi Pasar Murni disambut warga yang antre mendapatkan giliran pembelian sembako murah.

"OPM ini sangat membantu karena harga komoditas yang dijual jauh lebih murah dari harga di pasar," jelas Dewi, salah satu pembeli.

Untuk pemerataan dibatasi pembeliannya 1 bungkus beras, 2 kg telur, 2 kg gula dan 2 liter minyak goreng.

