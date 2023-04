Jelang Lebaran 2023, Tim Kemenko Perekonomian Cek Stok dan Harga Bahan Pangan di Kota Blitar

SURYA.CO.ID, BLITAR - Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengecek stok dan harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional menghadapi Lebaran di Kota Blitar, Selasa (11/4/2023).

Dari hasil pengecekan, Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan stok dan harga bahan pangan di Kota Blitar relatif aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.

"Alhamdulillah setelah ambil sampel pantauan harga di beberapa kota, ketika di Kota Blitar harga relatif stabil," kata Analisis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Bidang Perekonomian, Niken Wulandari, di Kota Blitar, Selasa (11/4/2023).

Niken mengatakan stok dan harga bahan pangan yang dicek, antara lain, beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging.

Biasnya, sejumlah bahan pangan itu selalu naik tiap Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Di Blitar, harga bahan pangan relatif stabil. Misal, harga beras premium di Blitar masih Rp 11.800-Rp 12.000 per kilogram dan harga beras medium Rp 11.000 per kilogram. Di Jakarta, harga beras premium sudah Rp 13.000 per kilogram. Artinya, di Blitar masih terjangkau," ujarnya.

Lalu, harga telur di tingkat nasional saat ini sudah mencapai Rp 29.000 per kilogram. Sedang di Blitar, harga di kandang Rp 23.000 per kilogram dan harga di pasar Rp 26.000 per kilogram.

Begitu pula harga daging ayam di nasional sudah Rp 33.000 per kilogram, sedang di Blitar masih Rp 31.000 per kilogram.

Harga daging sapi di nasional Rp 135.000 per kilogram, sedang di Blitar masih Rp 120.000 per kilogram.

"Blitar memang menjadi produsen. Seperti cabai, sekarang harga di nasional masih Rp 46.000 per kilogram. Di Blitar harganya Rp 20.000-Rp 22.000 per kilogram," katanya.

Ia berharap jika harga bahan pangan cenderung normal, maka tingkat inflasi di Kota Blitar bisa terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Inflasi terkendali karena harga-harga masih normal," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan, untuk stok bahan pangan di Kota Blitar juga masih aman untuk kebutuhan Lebaran.

Menurutnya, ada dua pasar, yaitu, Pasar Pon dan Pasar Legi yang didatangi oleh tim Kemenko Bidang Perekonomian.

"Stok bahan pangan aman, harga juga relatif normal, malah ada beberapa bahan pangan yang harganya turun. Kami terus pantau perkembangan harga di pasar," katanya.