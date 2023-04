Prediksi Lagu Top 5 Indonesian Idol 2023 di Spektakuler Show 10: 4 Peserta Nyanyi Lagu Barat

SURYA.CO.ID - Menjelang babak Spektakuler Show 10 Indonesian Idol 2023, Instagram @indonesianidol memberikan clue terkait lagu apa yang akan dibawakan oleh Rony, Nabilah, Paul, Syarla, dan Salma.

Clue tersebut berupa foto peserta dan potongan lirik lagu yang akan dinyanyikan malam nanti.

Dari kelima peserta, hanya ada 1 yang akan membawakan lagu dari Indonesia. Empat peserta lainnya menyanyikan lagu Barat.

Berikut clue yang diberikan pihak Indonesian Idol 2023.

Pertama, muncul foto Nyoman Paul dan potongan lirik lagu sebagai berikut: Cause ... of ... small ... that ... are ... remind ... why I ... for ....

Kedua, adalah Nabilah dengan potongan lirik ".... every .... I'm ... to the .... still ... to get ...."

Ketiga, Syarla dengan lirik ".... air .... mengalir ... sela ... tawa"

Keempat, adalah foto Syarla dengan lirik "... baby ... time I ... you. It's in ... out of ... life, in and ... ...."

Terakhir, Rony dengan potongan lirik "... I ... ... smile ... I ... a ray of ...."

Berdasarkan clue tersebut, SURYA.CO.ID mencoba menebak judul lagu yang akan dibawakan masing-masing peserta.

Berikut prediksi lagu Top 5 Indonesian Idol 2023 di Spektakuler Show 10.

1. Rony - When I See You Smile (Bad English)

2. Nabilah - Talking to the moon (Bruno Mars)

3. Paul - Those Eyes (New West)

4. Syarla - Mengejar Matahari ( Keisya Levronka & Andi Rianto)

5. Salma - Love Never Felt So Good (Michael Jacson)

Di Spektakuler Show 10 nanti, Salma, Nabilah, Paul, Syarla dan Rony tak hanya tampil secara solo. Mereka justru ditantang untuk kembali tampil duet, namun kali ini bersama para juri Indonesian Idol 2023.

Info tersebut didapatkan dari unggahan Instagram @Indonesianidol, Minggu (9/4/2023).