Pos Indonesia Pastikan Penyaluran BPB di Jatim Selesai Sebelum Tanggal 19 April 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah melakukan pantauan di wilayah Magetan, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana atau akrab disapa Ana, kembali melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) oleh Pos Indonesia di wilayah Kota Surabaya, Minggu (9/4/2023).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendistribusian BPB pada program cadangan pangan pemerintah tahun 2023 di Jatim berjalan lancar tanpa kendala.

"Juga sesuai target. Karena saat ini proses pendistribusian terus dipercepat ke sejumlah kecamatan dan desa di Jatim," kata Ana, saat ditemui Kantor Pos Kebon Rojo, Surabaya.

Targetnya, tugas penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia bisa selesai sebelum tanggal 19 April 2023.

Menurut Ana, dengan segera tersalurkan, Penerima Bantuan Pangan (PBP) bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

"Sehingga saat Lebaran, kebutuhan pangan bisa aman," ujar Ana.

Pantauan ke beberapa titik di Jawa Timur sejak kemarin, Ana melihat, proses pendistribusian bantuan pangan beras pemerintah ini berjalan lancar tanpa kendala.

"Pendistribusian beras sesuai jadwal dan tepat sasaran by name by address," tambahnya.

Di Kota Surabaya, penerima bantuan beras sebanyak 163.137 keluarga dengan jumlah beras mencapai 1.163 ton.

Sedangkan di Provinsi Jawa Timur total penerima mencapai 3.425.142 kepala keluarga, dengan total beras sekitar 3.425 ton untuk alokasi selama tiga bulan.

Proses pendistribusian BPB oleh Pos Indonesia dilakukan dengan mengambil beras dari Gudang Bulog dan mendistribusikan ke setiap desa atau kecamatan.

Beras kemudian disalurkan ke penerima bantuan pangan (PBP) sesuai nama dan alamat.

Setiap PBP mendapatkan 10 kg beras untuk periode Maret.

"Sesuai rencana pemerintah, bantuan pangan beras ini akan diberikan selama tiga bulan, yaitu periode Maret, April, dan Mei. Untuk periode Maret, targetnya sebelum Idul Fitri bisa tersalurkan seluruhnya," beber Ana.