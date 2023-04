Patroli Sambil Bagikan Bansos di Kecamatan Pule, Polres Trenggalek Peringatkan Warga Jauhi Mercon

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Jajaran pejabat utama Polres Trenggalek melaksanakan Sambang Ramadan sekaligus patroli wilayah di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (8/4/2023).

Kegiatan tersebut, diawali dengan menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada sejumlah fakir miskin di wilayah Kecamatan Pule.

Wakapolres Trenggalek, Kompol Sunardi didampingi Kasat Binmas AKP Mujiata dan Kapolsek Pule AKP Rohman Hudi, serta Camat PuleDwi Ratna menyerahkan langsung bansos tersebut ke kampung-kampung.

Dengan giat bansos tersebut, diharapkan masyarakat yang kurang mampu bisa ikut merasakan berkah dan nikmatnya bulan Ramadan.

"Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Ramadan bukan hanya di Polres, tapi juga di Polsek secara bergilir. Tujuannya, supaya bermanfaat bagi fakir miskin," kata Sunardi, Sabtu (8/4/2023).

Untuk sasaran sendiri, Porles Trenggalek meminta bantuan Polsek dan bhabinkamtibmas sehingga bisa tepat sasaran, by name by address.

"Dengan data yang valid, kami bisa door to door memberikan langsung kepada masyarakat," lanjutnya.

Sunardi juga mengimbau kepada masyarakat Kecamatan Pule, untuk sama-sama menjaga kondusivitas wilayah pada 15 hari terakhir bulan Ramadan.

"Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, seperti menyalakan mercon serta menggunakan knalpot brong," jelasnya.

Selain itu, perwira dengan melati satu di pundak tersebut juga melarang masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara, melakukan konvoi dan menjauhi narkoba.

Dalam kesempatan itu, Sunardi juga mempersilakan jika ada yang membutuhkan layanan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan polisi seperti pembuatan SIM secara kolektif, bisa langsung berkonsultasi dengan Bhabinkamtibmas atau Polsek Pule.

"Kalau ada yang butuh pelatihan sebelum ujian praktik, bisa didatangkan langsung ke Pule," tambahnya.

Keuntungan mengurus SIM secara kolektif juga bisa menghindarkan dari praktik calo SIM.