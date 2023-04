Instagram Coldplay Diserbu Fans Indonesia Buntut Isu Konser di GBK Jakarta: Siap-siap Buat War

SURYA.CO.ID - Akun Instagram Coldplay, grup band asal London, mendadak jadi serbuan fans yang berada di Indonesia.

Diketahui, belum lama ini Coldplay merilis jadwal konser bertajuk "Coldplay Music of Spheres", yang bakal diselenggarakan di Eropa, khususnya Inggris.

Tak lama setelah itu, muncul isu bahwa Coldplay akan konser di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Fans Indonesia pun berharap isu itu bukan isapan jempol semata.

Dipantau di kolom Instagram @coldplay, fans Coldplay di Indonesia meluapkan keinginan melihat idola mereka secara langsung.

"Ke Indonesia beneran gak sih ? Kalau ia siap2 buat WAR"

"Please come to Jakarta, Indonesia"

"MAU KE INDO KAN KM? JUJUR"

"PLEASERE JUST MAKE IT REAL TO INDONESIA"

Di bagian lain, isu kedatangan COLDPLAY ke Indonesia pada November 2023 mendatang, sempat dibahas oleh akun @AdibHidayat, yang mengatakan bahwa band besar akan mampir ke Indonesia.

"Band besar yang tengah tur dunia itu akan mampir juga ke Jakarta akhir tahun ini."

Adanya info ini membuat penggemar COLDPLAY di Indonesia makin tidak sabar untuk melihat secara langsung penampilan CHris Martin dkk.

Jika benar COLDPLAY akan datang pada November 2023 mendatang, ini akan menjadi konser pertama mereka di Indonesia sejak dibentuk pada 1997 silam.

