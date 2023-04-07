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Lirik Lagu Qomarun Arab Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia
Berikut lirik lagu Qomarun Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Qomarun Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Bukan Lirik Sholawat, Qomarun merupakan lagu qasidah yang berisi syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Adapun lirik lagunya yang populer adalah Qomarun Sindan Nabi artinya laksana Bulan penghulu kami Nabi Muhammad SAW.
Lagu Qomarun banyak dibawakan oleh penyanyi religi Indonesia, beberapa populer di YouTube adalah Nissa Sabyan, Aishwa Nayla dan Muhammad Hadi Assegaf.
Inilah Lirik Lagu Qomarun selengkapnya dengan tulisan Arab dan Latin.
Lirik Qomarun Lengkap Terjemahan
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
(2 kali)
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah
(2 kali)
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
Qomarun
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Lirik Lagu Qomarun Arab
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