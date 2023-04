Harga Cabai Rawit di Pasar Basah Trenggalek Anjlok Jadi Rp 24 Ribu Perkilogram

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Harga Cabai Rawit di Pasar Basah Trenggalek anjlok pada pertengahan bulan Ramadan 1444 H, Jumat (7/4/2023).

Jika sebelumnya mencapai angka Rp 70 ribu per kilogram, kini harga cabai rawit tinggal Rp 24 ribu per kilogram.

"Harga Rp 24 ribu per kilogram ini sudah seminggu yang lalu. Turunnya sehari itu bisa Rp 15 ribu per kilogram, sampai Rp 20 ribu per kilogram," kata Siti Fatimah, Jumat (7/4/2023).

Menurut Siti, menurunnya harga cabai rawit dikarenakan stok yang melimpah, sedangkan permintaan relatif tetap.

"Barangnya juga bagus-bagus, tidak ada yang busuk. Tapi permintaannya ya biasa saja, tidak meningkat walaupun harganya murah," jelas Siti.

Sedangkan untuk harga dan stok untuk komoditas lain menurut Siti, stabil, walaupun minyak goreng MinyaKita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Minyak goreng (stoknya) ada, termasuk minyakita, tapi stoknya terbatas, harganya Rp 16 ribu per liter," pungkasnya.

