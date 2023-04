Bank Mandiri Luncurkan Program Ramadan Asyik 2023, Beri Kemudahan Lebih ke Nasabah Hingga 30 April

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Mandiri Wilayah Jawa Timur meluncurkan program Lebaran Asik 2023 di Surabaya, Kamis (6/5/2023).

Dalam program ini, nasabah bisa mendapatkan Promo Ramadhan Gak Ribet, yang berlaku di delapan wilayah Bank Mandiri yang menjadi tujuan mudik di Jatim, yaitu Madiun, Kediri, Batu, Malang, Sidoarjo dan Surabaya, Gresik, Jember serta Banyuwangi.

Regional CEO Bank Mandiri Region VIII Jawa 3, Tri Nugroho menjelaskan, dalam memberikan kemudahan kepada nasabah selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, pembukaan Rekening Bank Mandiri dapat dilakukan online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

"Kami juga memberikan program Member Get Member dimana nasabah yang mereferralkan saudara, teman atau rekannya untuk membuka rekening melalui Livin’ by Mandiri akan mendapatkan reward sebesar Rp15.000," kata Tri Nugroho, di sela launching yang dihadiri perwakilan kantor cabang dan mitra-mitra Bank Mandiri di Mandiri Tower, Surabaya.

Dijelaskan Tri, aplikasi Livin’ by Mandiri dapat memudahkan transaksi nasabah, seperti tarik tunai tanpa kartu, Top Up Emoney, Top Up E-wallet, pembayaran online seperti Tokopedia, Shopee dan lainnya.

Transaksi perbankan menjadi lebih simple dan gak ribet dengan menggunakan Livin’ by Mandiri.

Selain itu, nasabah juga dapat mengajukan kartu kredit dan mendapatkan welcome bonus.

Setelah berbelanja dengan Mandiri kartu kredit nasabah dapat melakukan perubahan transaksi menjadi cicilan mulai tenor 2 bulan, dan juga dapat melakukan pencairan dana dengan fitur power cash dengan mudah melalui Livin’ by Mandiri.

"Semua transaksi menggunakan kartu kredit Bank Mandiri Gak Ribet karena bisa dicicil dan dapatkan extra benefit hingga 1,2 juta melalui program untung nyicil kartu kredit," jelas Tri.

Bahkan, untuk memudahkan pengguna mandiri kartu kredit dan mandiri debit dalam bertransaksi e-commerce, kini telah hadir fitur baru Mandiri Virtual Credit Card dan Mandiri Virtual Debit Card.

Dengan adanya fitur tersebut nasabah tidak lagi memerlukan fisik kartu untuk bertransaksi di e-commerce karena semua informasi kartu sudah dapat di akses di Livin’ by Mandiri.

Meskipun posisi kartu baru disetujui dan belum diterima, nasabah sudah dapat mengaktifkan kartu dan bisa langsung digunakan untuk transaksi e-commerce.

Tingkatkan terus transaksi e-commerce anda dapatkan promo diskon hingga Rp 1 Juta.

Saat ini Investasi di Bank Mandiri gak ribet dengan menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri, nasabah tidak hanya bisa berinvestasi dalam bentuk deposito namun juga bisa melakukan pembelian Reksadana dan Surat Berharga lainnya melalui livin investasi.