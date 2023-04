Persebaya Surabaya Kena Denda hingga Rp 60 Juta dari PSSI? Riswan Lauhim Dilarang Bertanding

SURYA.CO.ID - Denda Persebaya Surabaya dari PSSI tembus hingga Rp 60 juta? Riswan Lauhim juga kena imbas larangan bermain.

PSSI memutuskan menjatuhkan denda untuk Persebaya Surabaya setelah melakukan pelanggaran pada dua pertandingan sebelumnya yakni, saat melawan Persik Kediri dan Persikabo 1973.

Hasil sidang Komisi Disiplin PSSI itu juga diunggah di situs resmi PSSI, Kamis (6/4/2023).

Rinciannya, Persebaya Surabaya melakukan dua pelanggaran pada laga melawan Persik Kediri dan satu pelanggaran saat melawan Persikabo 1973.

Melansir Instagram @surabayafans.27, berikut rincian lengkapnya.

Tim Persebaya Surabaya

- Pertandingan: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya

- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning

- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.000

Tim Persebaya Surabaya

- Pertandingan: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya

- Tanggal Kejadian: 18 Maret 2023

- Jenis Pelanggaran: pasca pertandingan beberapa pemain dan ofisial Tim Persebaya Surabaya mendekati perangkat pertandingan dan melakukan gestur tepuk tangan serta mengucapkan kata kasar

- Hukuman: sanksi Teguran Keras

Riswan H Lauhim

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973

- Jenis Pelanggaran: mencekik pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung

- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; denda Rp10.000.000

Target Persebaya Surabaya Menuju 6 besar Terancam

Seperti diketahui, Persebaya baru saja ditundukkan Persija Jakarta di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Rabu (5/4/2023) malam.

Persija berhasil unggul tipis berkat sepakan Witan Sulaeman di menit ke-6.

Hasil ini membuat Persebaya gagal mempertahankan rekor tak terkalahkan melawan Persija Jakarta sejak tahun 2018.

Tak cuma itu, kekalahan membuat posisi Persebaya mengejar peringkat ke-6 klasemen makin sulit.

Persebaya kini berada di posisi ke-8 dengan 45 poin.

Sementara penghuni peringkat ke-6 yaitu Madura United sudah mengantongi 49 poin, tetapi memainkan 1 pertandingan lebih banyak.

Persebaya tentu harus berharap Laskar Sappe Kerrab tersandung di sisa pertandingan, sementara tim Besutan Aji Santoso harus menyapu bersih sisa 3 pertandingan.