Liga Italia : Nasib Mourinho Ngambang di AS Roma, Timnas Arab Saudi Tawari Gaji Rp 1 Triliun

Pelatih AS Roma Jose Mourinho ditawari melatih Timnas Arab Saudi dengan gaji Rp 1 Triliun per tahun.

SURYA.co.id I Masa depan pelatih Jose Mourinho di AS Roma Italia masih tetap mengambang.

Hingga menjelang berakhirnya kompetisi 22/23, belum ada kesepakatan kontrak baru yang ditanda-tangani.

Di tengah ketidak-pastian nasib di Ibu Kota Italia, muncul kabar, Mourinho kini digoda oleh Arab Saudi.

Menurut Corriere dello Sport, Arab Saudi telah menawarjan paket gaji €60 juta (sekitar Rp 1 Triliun) per tahun demi membawa pelatih The Special One tersebut ke Timur Tengah.

Mourinho diharapkan melakukan perombakan besar di tim nasional Saudi, yang kini tanpa pelatih setelah ditinggal Herve Renard bergabung dengan tim nasional wanita Prancis.

Renard telah menarik perhatian di Piala Dunia 2022 setelah membimbing timnya meraih kemenangan comeback 2-1 yang spektakuler mustahil atas Argentina.

Saya setelah penampilan perdana yang mengejutkan, Timnas Arab Saudi limbung dan akhirnya tersingkir di penyisihan grup A.

Selain tawaran Timnas Arab Saudi, Mourinho juga digadang-gadang oleh Al Nassr.

Jika tawaran klub Al Nassr diterima, Mourinho akan bersatu kembali dengan mantan pemain dan rekan senegaranya Cristiano Ronaldo di Al Nassr.

Juru taktik asal Portugal itu serius mempertimbangkan tawaran tersebut.

Tapi pilihannya tetap bertahan di Roma, jika diperpanjang.

Mourinho telah mengukir sejarah dengan membawa Giallorossi menjuarai Europa Conference League di musim pertamanya.

Mourinho juga mengincar penyelesaian serupa di Liga Europa musim ini, setelah membawa timnya ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi pemimpin Eredivisie Feyenoord Rotterdam.

Sumber: FootballToday