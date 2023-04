Sidak Harga Komoditas di Nganjuk, Gubernur Jatim Minta Ada Pasokan Beras Medium di Pasar Wage

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Pasar Wage Kota Nganjuk. Kunjungan ini sekaligus sidak harga dan stok barang kebutuhan pokok masyarakat selama bulan puasa Ramadhan.

"Alhamdulillah, kami senang harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Wage tidak ada gejolak dan stabil. Dan stok semua barang kebutuhan mencukupi," kata Khofifah usai menggelar kunker ke Pasar Wage, Rabu (5/4/2023).

Dikatakan Khofifah, di bulan Ramadhan ini ia selalu berkeliling ke pasar-pasar tradisional di Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Demikian harga barang kebutuhan pokok yang kini cenderung mengalami penurunan seperti di Pasar Wage. "Kami nilai untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Wage ini semuanya terjangkau masyarakat," ucap Khofifah.

Dari hasil pantauan harga di Pasar Wage, menurut Khofifah, untuk harga daging sapi sekitar Rp 115.000 per KG atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 140.000 per KG. Demikian halnya dengan harga ayam potong di kisaran Rp 29.000 per KG hingga Rp 30.000 per KG atau di bawah HET sebesar Rp 36.000 per KG.

Begitu pula harga telur masih di kisaran Rp 26.000 per KG, di bawah HET sebesar Rp 27.000 Rp 28.000 per KG. "Melihat harga-harga barang kebutuhan masyarakat tersebut, kami nilai cukup baik di bulan puasa sekarang. Semoga tetap stabil hingga Idul Fitri nanti," ujar Khofifah.

Hanya saja, tambah Khofifah, untuk ketersediaan beras medium yang belum ada di Pasar Wage perlu mendapat perhatian. Ini karena beras yang dijual di Pasar Wage kebanyakan beras premium sehingga harga lebih dari Rp 12.000 per KG.

Untuk itu, Khofifah meminta Pemkab Nganjuk berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk dapat menyediakan beras kualitas medium di Pasar Wage yang dijual Rp 10.000 per KG.

"Cuma itu stok beras medium itu yang kurang, silakan berkoordinasi untuk menyediakan stok beras medium di Pasar Wage. Sehingga bisa lebih terjangkau dengan daya beli masyarakat," tandas Khofifah.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk akan segera menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim terkait ketersediaan beras medium di pasar dengan harga lebih terjangkau. "Secepatnya koordinasi akan kami lakukan sehingga beras medium bisa segera ada di Nganjuk," kata Marhaen.

Dan untuk stok dan harga barang bebutuhan pokok masyarakat di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri, tambah Marhaen, semuanya aman dan tidak ada gejolak harga berarti. Dan justru sejumlah barang kebutuhan pokok seperti daging sapi, daging ayam, bawang merah, dan sebagainya terus mengalami penurunan.

"Meski begitu kami akan terus pantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di bulan Ramadhan sampai Idul Fitri nanti. Itu untuk memastikan tidak ada gejolak harga dan stok aman serta terjangkau daya beli masyarakat," tutur Marhaen. ******