Buka Puasa Bertajuk 'Ramadhan in Tukiye’ ala Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Bulan Ramadan dimaknai sebagai bulan penuh berkah dengan sejuta kemuliaan di dalamnya.

Bagi umat Muslim, mereka sangat menantikan datangnya bulan Ramadan, dikarenakan dapat berbuka puasa bersama sanak saudaranya.

Untuk memperindah bulan Ramadan yang bermakna, Santika Premiere Hayam Wuruk menyajikan promo menarik khusus untuk paket berbuka puasa bertajuk “Ramadhan in Turkiye”. Dengan harga yang kompetitif yakni Rp 225.000 per orang, para tamu dapat menikmati lebih dari 50 menu yang terdiri dari Traditional Food, Western dan tak lupa sesuai dengan tema yaitu Turkish Food.

“Untuk promosi spesial khusus Ramadhan in Turkiye ini, kami memberikan diskon 20 persen untuk pembelian voucher di aplikasi MyValue,” ujar Uci Listyka Putri selaku Asst. Public Relations Manager, Rabu (5/4/2023).

Pada tanggal 31 Maret pun, Hotel Santika Premiere mengadakan kegiatan yang sangat mengedukasi yakni Podcast #SkyTalk yang membahas tentang "Tips menjaga kesehatan dan tetap berolahraga saat berpuasa" bekerja sama dengan Starfit dan One Klinik.

“Tidak hanya promosi paket berbuka puasa saja, kami juga memberikan edukasi mengenai kesehatan saat berpuasa melalui podcast yang akan diadakan di bulan Ramadan di Instagram Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk,” lLanjutnya.

Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta adalah Hotel bintang 4 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No 125, Jakarta Barat-Indonesia, mempunyai 270 kamar dengan fasilitas lengkap seperti restaurant, kolam renang, fitness, 1 grandballroom yang elegan, berbagai ruang meeting dan 22 Sky Lounge yang mempunyai pemandangan luar biasa.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 112 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

Download aplikasi MyValue di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts.