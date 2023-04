Bela Korban Hukum Sambil Bawa Tari Barongan, Pendemo Tuding Putusan PN Kota Kediri 'Kacau'

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Puluhan pendemo dari pegiat LSM Saroja membakar dupa dan membawa penari Barongan saat menggelar aksi di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Rabu (5/4/2023). Dupa dibakar tepat di pagar pintu masuk PN Kota Kediri sebagai ritual tolak balak.

Sejumlah penari Barongan juga beraksi menari sehingga menarik perhatian masyarakat yang lewat Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri. Puluhan massa datang ke Kantor PN Kota Kediri dari Sekretariat LSM Saroja naik becak dan motor gerobak dengan plat nomor merah.

Ternyata aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap lembaga peradilan yang memutuskan perkara namun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, aksi dilakukan untuk membela Ny Endang Murtiningrum yang mendapat perlakuan tidak adil.

Endang adalah korban mafia hukum sehingga tanah dan rumahnya di Kelurahan Singonegaran, Kota Kediri terancam dieksekusi oleh pengadilan. Supriyo,SH, korlap aksi mengungkapkan, kedatangannya ke Kantor PN Kota Kediri untuk menanyakan putusan kasus perdata yang dialami Endang.

"Kami ingin bertanya kepada Ketua PN karena penggugat hanya menggugat tanah seluas 722 meter per segi namun putusan pengadilan memutuskan luasnya menjadi 772 meter per segi. Sehingga ada kelebihan tanah seluas 50 meter per segi. Ini putusan yang kacau," kritik Supriyo.

Malahan selama proses peradilan, Endang juga menjadi korban kriminalisasi karena dilaporkan atas dugaan pemalsuan akta. Padahal saat akta diterbitkan, usia Endang masih 12 tahun. "Ini gila, perkara bisa naik tidak dihentikan melalui putusan sela. Mulai penuntut dan penyidik kami duga mafia yang bekerja," tandasnya.

Supriyo menanyakan kepada Ketua PN Kota Kediri dengan mengirim surat. Namun jawaban yang diterima hanya dipersilakan datang ke pengadilan Karena dipersilakan datang, maka pegiat LSM Saroja mendatangi Kantor PN Kota Kediri.

Sementara Humas PN Kota Kediri, Boedi Haryantho SH dalam penjelasannya kepada perwakilan massa mengatakan, penjelasan secara komprehensif hanya diberikan untuk para pihak. Sedangkan kepada yang bukan para pihak, sebagaimana ketentuan keterbukaan informasi yang meminta informasi, dipersilakan datang ke pengadilan.

Sedangkan berkaitan dengan perkara yang dipermasalahkan pendemo, PN Kota Kediri hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. *****