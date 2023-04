Wuling Alvez Segera Mengaspal di Kota Surabaya, Segini Harga yang Ditawarkan

Operational Manager Wuling Arista Jatim, Yansen Tan saat ditemui Tribun Jatim di Press Conference bertajuk Media Regional Launching menjelang peluncuran compact SUV terbarunya, Alvez Style and Innovation in One SUV. Senin (3/4/2023) di Deka Hotel Surabaya.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wuling Alvez segera meluncur jalanan Kota Surabaya, dan saat ini digelar pameran Wuling di Pakuwon Mall Surabaya mulai 5-9 April 2023.

Wuling Arista Jatim selaku salah satu main diler Wuling di Jatim mengaku optimistis terhadap penjualannya.

Hal ini diungkapkan Operational Manager Wuling Arista Jatim, Yansen Tan saat rilis peluncuran compact SUV terbarunya, Alvez ‘Style and Innovation in One SUV, Senin (3/4/2023) di Deka Hotel Surabaya.

Kata Yansen, nantinya Wuling Arista Jatim akan melepas Wuling Alvez untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya dengan harga mulai dari Rp 214.500.000 sampai dengan Rp300.500.000 (OTR Surabaya).

"Konsumen dapat melihat secara langsung dan melakukan test drive compact SUV yang memadukan desain stylish dan inovasi di pameran Wuling yang diselenggarakan di Pakuwon Mall Surabaya mulai Tanggal 5-9 April 2023," ujar Yansen.

Ia juga menjelaskan, Alvez sendiri merupakan produk baru Wuling di segmen compact SUV yang telah diluncurkan di Jakarta pada bulan Februari lalu.

"Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, kini Alvez hadir di Pakuwon Mall Surabaya untuk menyapa konsumen di Surabaya dan sekitarnya. Mari kunjungi untuk melihat langsung inovasi Wuling dan mencoba pengalaman berkendara menyenangkan bersama Alvez," ujar Yansen.

Yansen yakin, kehadiran mobil ini mampu turut serta menggeliatkan penjualan Wuling di bulan Ramadan.

Pihaknya menargetkan pemesanan kendaraan 300 unit selama momen ramadan atau selama April.

Alvez mengandung arti ‘All At Once’ dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Selaras dengan hal tersebut, Wuling pun mengusung tagline ‘Style and Innovation in One SUV’ pada Alvez.

Dengan semangat itu maka Wuling memposisikan target konsumen compact SUV ini kepada mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih.

Dari sisi eksterior, Alvez mengedepankan style that keeps you moving.

Nuansa ini timbul berkat pengaplikasian dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16” wheels.