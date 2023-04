Optimalkan Peluang UMKM di Berbagai Industri, Telkom Gelar Program Kewirausahaan

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama komunitas perempuan berkarya (Srikandi) Telkom Group menggelar program pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang dijalankan oleh Telkom, yang juga dikelola oleh sebagian besar tenaga ahli wanita.

Hal ini dilakukan untuk mendukung dan mendorong pelaku UMKM wanita unggulan untuk dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

SGM Community Development Center Telkom, Hery Susanto, mengatakan menghadapi era ekonomi digital, Telkom menyadari bahwa kapabilitas digital masyarakat, terutama pelaku UMKM menjadi hal yang krusial.

"Maka dari itu, Telkom memberikan solusi yang inovatif untuk dapat memperkuat kapabilitas digital termasuk access to capital, access to competence, dan access to commerce," kata Hery, Selasa (4/4/2023).

Melalui berbagai program pembinaan dan pendanaan, Telkom akan terus konsisten mendorong mitra binaan unggulan untuk terus berinovasi dan memperluas pasar dengan digital.

Lebih lanjut, Hery mengatakan, di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat, Telkom juga tidak lupa untuk mendukung kelestarian budaya.

"Untuk itu, Telkom juga turut mengambil peran dalam melestarikan budaya melalui dukungan kepada pelaku UMKM kerajinan tradisional sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dan produktifitas daerah," terang Hery.

Salah satu UMKM binaan Telkom, Tuta Etnik Soppeng, menawarkan produk anyaman tas plastik dengan kualitas tinggi karya sekelompok perajin tas anyaman di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

Pusat kerajinan ini tersebar di beberapa desa yakni Desa yaitu Desa Watu, Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri, dan Cabenge Kecamatan Lalabata.

Menurut pemilik usaha Tuta Etnik Soppeng, sejak pandemi Covid-19 permintaan pasar terhadap produk anyaman di Sulawesi Selatan semakin melonjak sehingga Tuta Etnik Soppeng memiliki peluang besar untuk memperluas pasar.

Salah satu UMKM Binaan Telkom yang berhasil menjadi leading sector bahkan tumbuh menjadi unggulan skala global pada lini usahanya, adalah Batik OZZY Pekalongan.

Pemilik usaha Batik OZZY, Lianawaty Hidayat, berhasil merintis butik fesyen dan batik handcraft dengan desain produk yang terinspirasi dari kombinasi peristiwa alam dan kehidupan sosial.

Mengusung slogan 'The Most Unique Handcraft Batik from Pekalongan', Batik OZZY dapat dikenali dari ciri khas pada batik warna dan tulisan tangan pada rancangannya.

Program pinjaman modal usaha sebagai program utama dalam mendukung pelaku usaha hingga saat ini masih konsisten dijalankan oleh Telkom.