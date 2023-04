Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Pemilik PT Dina Raya Internusa Hanya Dituntut Penjara 6 Bulan

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menuntut Nasrat dengan pidana penjara selama 6 bulan potong masa tahanan. JPU juga menuntut pidana denda sebesar Rp 5 juta subsider 3 bulan kurungan jika tidak dibayar.

Nasrat adalah Direktur Utama PT Dina Raya Internusa, pemilik armada yang dipakai pengangkutan solar bersubsidi secara ilegal. JPU menyatakan, Nasrat turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

“Terdakwa kami tuntut dengan pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke-9 Undang-undang nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja juncto pasal 55 (1) ke-1 KUHP,” terang Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti.

Sementara untuk barang bukti, dua truk tangki yang dipakai pengangkutan dikembalikan ke Priyanto, terpidana dalam kasus yang sama. Sementara solar yang ada di dalam kedua truk tangki, disita untuk negara.

Truk tangki pertama warna biru putih AE 8698 UB berisi solar subsidi kurang lebih 8.000 liter. Truk tangki kedua warna biru N 9692 EF, berisi solar bersubsidi 4.500 liter. Selain itu ada truk boks B 9816 WRU juga dikembalikan ke Priyanto, namun muatan solar 140.000 liter disita untuk negara.

Sebelumnya di dalam truk boks itu ditemukan 7 jeriken, masing-masing berisi 20 liter solar bersubsidi. “Selain itu banyak barang bukti lain yang JPU sebutkan untuk dimusnahkan. Seperti mesin pompa, pompa listrik, 12 jeriken kosong, selang, 3 drum dan lain-lain,” sambung Amri.

JPU juga menuntut Nasrat tetap ada dalam tahanan Lapas Tulungagung. Selain itu terdakwa juga dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung telah menjatuhkan pidana pada dua rekan Nasrat, yaitu M Juari (42) dan Priyanto (54). Juari yang menjadi sopir truk tangki solar bersubsidi divonis pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp 3.000.000.

Sementara Priyanto selaku pemilik gudang penampungan solar ilegal divonis 4 bulan penjara dan pidana denda Rp 5 juta. Perkara penyalahgunaan solar bersubsidi ini sebelumnya dibongkar oleh Polres Tulungagung.

Dalam modusnya, terpidana memodifikasi mobil boks layaknya kendaraan niaga untuk membeli solar subsidi. Dalam mobil boks itu sudah dilengkapi bak penampungan yang terhubung dengan tangki bahan bakar mobil.

Bak penampungan ini juga dilengkapi pompa, untuk mengalirkan solar dari tangki mobil. Setiap hari mobil boks modifikasi ini yang dipakai keliling dari SPBU satu ke SPBU lainnya untuk membeli solar bersubsidi.

Dalam sekali transaksi tersangka membeli 50-70 liter solar bersubsidi. Jika bak penampungan sudah penuh, solar akan dipindah ke truk tangki solar PT Dana Raya Internusa. Dalam sehari tersangka melakukan pembelian sekurangnya di 20 SPBU di wilayah Tulungagung dan Kediri.

Dalam sehari komplotan ini setidaknya bisa membeli 1.000 liter solar subsidi. Solar ini lalu dijual sebagai solar industri dan mengambil keuntungan dari selisih harga antara solar bersubsidi dan solar industri.

Jika solar bersubsidi dijual Rp 8.600 per liter, solar industri dipatok di harga Rp 15.000 per liter. Untuk menarik pembeli, tersangka menjual di harga Rp 11.000 hingga Rp 11.2000 per liter. Kedua tersangka mengaku menjalankan usaha ilegal ini sejak 4 bulan sebelumnya. *****