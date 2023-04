Semarak Ramadhan, TPID Kota Kediri Gelontor Komoditas Murah Lewat Operasi Pasar Murni

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Keseimbangan harga komoditas di pasar tradisional memang tidak selalu memberatkan, tetapi masyarakat Kota Kediri tetap antusias dengan operasi pasar yang memang sedikit lebih murah.

Pun saat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri kembali menggelar Operasi Pasar Murni (OPM), Senin (3/4/2023), ratusan warga berdatangan dengan antusias.

OPM yang dibuka di hari ke-12 Ramadhan itu merupakan bagian dari kegiatan serupa yang akan berlagsung sampai Rabu (12/4/2023) di 21 titik kelurahan.

Sementara komoditas yang disediakan di setiap kelurahan adalah 160 pak beras premium masing-masing Rp 56.000 per 5 KG, minyak goreng 336 liter dijual Rp 13.500 per liter, gula pasir 400 KG yang dijual Rp 10.500 per KG, dan telur ayam ras 200 KG yang dijual Rp 24.500 per KG.

Kepala Disperdagin Kota Kediri Tanto Wijohari menjelaskan, setiap hari OPM dilaksanakan di tiga titik kelurahan yang mewakili masing-masing kecamatan. Diharapkan stok komoditas bahan pokok yang disediakan di setiap titik OPM dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini rutin kita adakan setiap tahun guna mengendalikan inflasi di Kota Kediri dan sebagai antisipasi adanya kenaikan harga pokok saat bulan puasa dan menjelang Hari Taya Idul Fitri,” jelas Tanto.

Kegiatan OPM mendapatkan animo luar biasa dari masyarakat. Terlihat masyarakat yang berjejer dan mengantre untuk membeli bahan pokok.

“Animo masyarakat luar biasa. Sebelum kita laksanakan secara reguler di kelurahan, kita juga melaksanakan OPM di Gua Selomangleng lewat bazaar Ramadhan. Dalam waktu satu jam OPM, komoditas yang disediakan sudah habis terjual,” ungkapnya.

Kegiatan OPM dikhususkan untuk masyarakat ber-KTP Kota Kediri yang bisa membeli empat komoditas bahan pangan dengan kuota yang sudah ditentukan. Tanto mengimbau masyarakat untuk tetap bijak berbelanja meskipun komoditas yang disediakan dijual dengan harga terjangkau.

Untuk pembelian dibatasi setiap orang bisa membeli satu pak beras premium dengan berat 5 KG, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 KG dan telur ayam 1 KG. Sedangkan harga komoditas sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan pasar. Seperti telur ayam dijual Rp 24.500 per KG karena ada penurunan harga.

"Masyarakat harus tetap bijak saat berbelanja, tidak usah memborong dan harus sesuai kuota yang sudah kita tentukan,” ujar Tanto.

Sementara Andriani, salah satu pembeli mengaku sangat terbantu dengan OPM yang diselenggarakan TPID Kota Kediri. Harga komoditas yang dijual jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. ****