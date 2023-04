Bupati Banyuwangi Datangi Anak-Anak Putus Sekolah, Ada Anak Tak Bersekolah Karena Ngantuk dan Malas

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Pengentasan anak putus sekolah menjadi salah satu fokus Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Bupati perempuan itu mendatangi anak yang rentan maupun putus sekolah, untuk kembali dibantu agar mengenyam pendidikan formal.

Seperti saat Ipuk mendatangi rumah keluarga di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan. Di rumah berukuran sekitar 3x6 meter tersebut tinggal anak yang putus sekolah, yakni MA. Anak berusia 16 tahun itu putus sekolah saat kelas 7 SMP.

MA tinggal bersama paman dan bibinya di rumah berdinding triplek tersebut. Sementara kedua orangtua kandungnya telah bercerai, dan memiliki kehidupan masing-masing. Di rumah tersebut selain paman dan bibi, juga terdapat dua adik sepupu MA.

Ipuk datang bersama Camat Genteng, Satrio; Kepala Desa Genteng Wetan, M Syukri, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian. Ipuk pun mengajak MA berbincang.

"Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu," ujar Ipuk pada orangtua dan anak-anak tersebut, Jumat malam (31/3/2023) "Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi," sahur MA.

MA memiliki adik kandung, SA (11) dan tinggal bersama neneknya yang tak jauh dari rumah itu. SA yang kelas 5 SD ini juga putus sekolah sejak 6 bulan lalu.

Mendengar cerita mereka, Ipuk meminta kepada camat, kepala desa, dan Dinas Pendidikan, untuk melakukan pendampingan dan memastikan mereka kembali bersekolah. Untuk MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. "Kita juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku," tegas Ipuk.

Ipuk juga meminta keluarga tersebut mendapat bantuan dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.

Sebelumnya, Ipuk juga mendatangi siswa SMP yang rentan putus sekolah, GRP, di Desa Genteng Kulon. GRP hanya tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan. Setiap hari ibunya sibuk bekerja sebagai pembuat kue. Sudah sekitar 3 bulan lebih GRP jarang sekolah.

Saat ditanya anak tersebut menjawab enteng, ngantuk dan malas. "Ibumu sudah bekerja keras membanting tulang untuk kebutuhan kamu. Masak kamu tidak kasihan sama ibumu. Sekolahnya juga dekat dari rumah," kata Ipuk, yang membuat ibunda GRP meneteskan air mata.

Ipuk lantas meminta kepada kepala sekolah dan guru untuk lebih proaktif. Pantau juga alasannya kenapa tidak masuk sekolah. Ipuk mengatakan, tidak selalu masalah biaya sekolah yang membuat anak putus sekolah. Terkadang faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi anak menjadi rentan bahkan putus sekolah.

"Ya seperti GRP, yang karena lebih ke faktor lingkungan. Padahal ia belajar di sekolah favorit dan gratis. Di Banyuwangi juga ada banyak program untuk pendidikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah," jelas Ipuk.

Pemkab Banyuwangi menggelontor anggaran pendidikan cukup besar. Antara lain program-program bantuan pendidikan serta Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).

Beasiswa dan beragam bantuan pendidikan juga terus dikucurkan, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar, hingga bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah.

Untuk program uang saku, di mana pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari. Demikian pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari. “Untuk 2023, pemkab menganggarkan hibah pendidikan sebesar Rp 13 miliar lebih,” tegas Ipuk.

Adapun rincian penggunaannya antara lain untuk beasiswa insidental sebesar Rp 972 juta; beasiswa bidik misi Rp 4,43 miliar; Garda Ampuh Rp 2,34 miliar; Biaya Hidup Rp 2,016 miliar; uang saku Rp 2,38 miliar; serta uang transport Rp 771 juta. ****