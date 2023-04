Biodata Yudi Hartono Tanaja, Kakek Valencia Tanoesoedibjo yang Meninggal Akibat Kanker Paru-paru

SURYA.CO.ID - Yudi Hartono Tanaja, kakek Valencia Tanoesoedibjo meninggal dunia, Kamis (30/3/2023) pukul 22.30 WIB.

Kabar Yudi Hartono Tanaja meninggal dunia disampaikan oleh Valencia melalui akun Instagram pribadinya.

Istri Kevin Sanjaya itu mengunggah 3 foto. Foto pertama, Valencia mengenang momen perayaan ulang tahunnya bersama sang kakek beberapa waktu lalu.

Halaman berikutnya, Valencia memperlihatkan momen ketika menemani Yudi Hartono yang sedang terbaring lemas di ranjang rumah sakit.

Sementara dalam kolom keterangan, putri konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini menceritakan ketika neneknya mengabarkan kondisi Yudi Hartono yang tiba-tiba lemas.

Ternyata, Yudi mengidap penyakit paru-paru stadium 4. Penyakit itulah yang menyebabkan Yudi meninggal dunia.

Berikut keterangan lengkap Valencia Tanoesoedibjo.

I remember vividly last December when I was about to leave for work, my grandma was calling me up, telling me that my grandfather couldn’t move.

I panicked and rushed him to the hospital.

We all thought it was stroke, but then we found out it was stage 4 lung cancer.

Honestly, I don’t like remembering all the hospital days, all the doctor meetings, the different nurses that had to stand by when he was treated at home.

All I’d like to remember him for is when he was healthy and happy.

Grandpa is someone who would pour so much sugar in a cup of coffee, who would always wander off to discover routes/ the most random things whenever we are traveling (ujung2nya semua orang nanya: “ngkong mana?”). Grandpa loves planting his plants and feeding all the animals at home. He would teach the gardeners and securities how to drive a car.

My grandpa was pretty cool.