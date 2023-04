Tiket Persebaya vs Persija Jakarta Sudah Bisa DIbeli Secara Online dengan 2 Kategori

Persebaya vs Persija Jakarta

SURYA.CO.ID - Tiket laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta yang digelar, Rabu (5/4/2023), sudah bisa dibeli secara online, mulai hari ini pada link berikut.

Bagi Bonek yang ingin menonton laga Persebaya vs Persija Jakarta secara langsung di Stadion Gelora Joko Samudro, wajib memiliki tiket terlebih dahulu sebelum memasuki venue pertandingan.

Setelah menang pada laga sebelumnya melawan PSM Makassar, ambisi Persebaya Surabaya untuk menjaga tren positif makin membuncah.

Setelah puasa kemenangan pada enam laga sebelumnya, keberhasilan mencuri poin pada dua laga melawan Persikabo 1973 dan PSIS Semarang seoalah sebagai pembakar semangat.

Keinginan itu pun masih terjaga jelang melawan Persija Jakarta pekan depan. Terlebih, Persebaya Surabaya bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung dari Bonek.

Bagi Bonek yang ingin membeli tiket pertandingan Persebaya vs Persija Jakarta, ada sejumlah situs resmi yang menyediakan. Di antaranya, aplikasi dan situs Tiket.com, situs Persebaya.id, serta aplikasi Persebaya Selamanya.

LINK Tiket Persebaya vs Persija Jakarta

Imbauan membeli tiket di situs resmi pun disampaikan melalui Instagram resmi @officialpersebaya.

"BIGMATCH IS COMING!

Saksikan #PersebayaDay di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dalam #DuelKlasik BRI LIGA 1 2022-2023 antara Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta.

Sebelum ke stadion ojo lali tuku tiket sek yo rek di platform resmi. Ojok tuku nang calo karena tidak dijamin keasliannya #NoTicketNoGame

Tiket sudah bisa dibeli di applikasi tiket.com, website tiket.com, website persebaya.id dan applikasi Persebaya Selamanya.

Setelah melakukan pembelian, jangan lupa rek untuk menukarkan e-voucher/order ID yang bisa dilakukan mulai Senin, 3 April 2023 mulai pukul 11.00 di GERAI PERSEBAYA STORE YANG DI PILIH. Cukup membawa bukti email pemesanan tiket yg terdapat nomor order ID/e-voucher. Bukti ini juga akan dikirim ke nomor whatsappmu jika kamu mengisi nomor dengan benar lur.

Harap perhatikan ya rek, sebelum masuk stadion e-voucher WAJIB ditukarkan menjadi tiket di Persebaya Store terlebih dahulu.

Jangan lupa membawa identitas diri berupa KTP, SIM, KK, atau Paspor ASLI ketika menukarkan e-voucher/order ID ya rek. Wes gak kesuen rek ayo ndang tuku tiket dan nribun rame-rame.

Untuk pemegang tiket terusan, juga jangan lupa tukarkan e-vouchermu yo lur dengan membawa kartu identitasmu.

Ojo lali pertandingane dino Rabu 5 April 2023 kick off pukul 20:30. Mari sama-sama kita #JagaGresik yo rek"

Cara Menukarkan Tiket Online

- Sebelum melakukan pembelian, pastikan terlebih dahulu nama di e-voucher wajib sudah vaksin 2x

- Penukaran wajib menggunakan e-voucher, selain itu tidak akan dilayani

- Wajib membawa kartu identitas asli sesuai dengan nama di e-voucher (KTP, SIM, Paspor, atau kartu pengenal lainnya).

- Penukaran tiket tidak bisa diwakilkan

- Penukaran tiket harus sesuai dengan outlet Persebaya Store yang dipilih (sesuai yang tertera di e-voucher)

Lokasi Penukaran Tiket Persebaya

- Persebaya Store Sutos

- Persebaya Store Kompleks

- Persebaya Store Semolo

- Persebaya Store Sidoarjo