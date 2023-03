BI Jatim Siapkan Rp 4,9 Triliun Uang Pecahan Kecil, Penukar Drive Thru Lewat Aplikasi Jadi Prioritas

Kepala BI Jatim, Budi Hanoto, saat kick off layanan penukaran uang pecahan kecil secara Drive thru di teras BI Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Besarnya animo masyarakat yang melakukan penukaran uang baru pecahan kecil dalam layanan drive thru atau layanan tanpa turun (lantatur), membuat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI Jatim) memberi imbauan baru.

Imbauan itu adalah penukaran uang baru diprioritaskan untuk yang sudah melakukan pendaftaran atau pemesan lewat aplikasi Pintar.

"Untuk penukaran uang pecahan kecil pada akhir pekan yang akan dilakukan di Minggu kedua Ramadan, yaitu Sabtu (1/4/2023) dan Minggu (2/4/2023), akan diprioritaskan kepada yang sudah mendaftar melalui aplikasi Pintar," kata Budi Hanoto, Kepala BI Jatim, Kamis (30/3/2023).

Hal ini dilakukan BI Jatim sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan (service level) penukaran uang agar masyarakat dapat menukar dengan nyaman, aman serta mendapat kepastian layanan.

"Berdasarkan evaluasi minggu pertama yang lalu, kami memutuskan untuk menyesuaikan mekanisme layanan drive thru penukaran uang pada periode 1-2 April 2023 dan minggu berikutnya sebagai berikut. Pertama, mengutamakan calon penukar layanan drive thru penukaran uang yang telah melakukan pemesanan di aplikasi PINTAR dengan alamat https://pintar.bi.go.id dengan kuota sebanyak 75 persn dari total layanan per hari," ungkap Budi.

Kedua, pemesanan melalui PINTAR dapat dilakukan H-2 dari tanggal layanan drive thru di setiap minggunya sepanjang kuota masih tersedia.

"Sebagai contoh, untuk layanan drive thru penukaran uang tanggal 1 April 2023, pemesanan melalui aplikasi PINTAR baru dapat diakses sejak hari Kamis, 30 Maret 2023 pukul 09.00 WIB," beber Budi.

Ketiga, BI Jatim menambah kuota penukaran hingga 25 persen, menjadi 2.500 penukar per hari.

Keempat, pada waktu yang sudah dipilih, penukar PINTAR dapat datang ke lokasi penukaran dengan membawa print out / screenshoot bukti pemesanan disertai dengan KTP Asli penukar.

Kelima, dalam hal penukar menerima titipan dari penukar lain, dibatasi maksimal 3 tiga bukti pemesanan, dan dapat menunjukkan KTP Asli penukar yang menitip.

"Keenam, layanan drive thru penukaran uang menerima penukaran baik secara tunai maupun non tunai menggunakan QRIS," terang Budi.

Ketujuh, bagi masyarakat yang tidak memperoleh kuota penukaran melalui aplikasi PINTAR, tetap akan dilayani namun dengan kuota penukaran yang terbatas, atau masyarakat dapat mencoba pemesanan PINTAR periode minggu berikutnya.

"Masyarakat juga dapat melakukan penukaran pada outlet-outlet bank yang telah diberikan tanda khusus berupa Spanduk Layanan Penukaran Uang," pungkas Budi.

Dengan jadwal untuk bank Umum, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 08.30–11.30 WIB.

Sedangkan untuk BPR pada Senin dan Jumat, pukul 08.30–11.30 WIB.

Untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2023, BI Jatim telah menyediakan uang sebesar Rp 24,5 triliun.

Dari jumlah itu, khusus untuk uang pecahan kecil disediakan senilai Rp 4,9 triliun.

"Untuk pecahan kecil yang diburu masyarakat senilai Rp 4,9 triliun, memang secara angka kecil, tapi secara fisik sudah cukup banyak. Kebutuhan uang Ramadan dan Lebaran, tidak hanya pecahan kecil, tapi juga pecahan besar untuk mengisi ATM-ATM perbankan, memenuhi kebutuhan masyarakat terkait THR untuk sektor usaha dan hal lainnya yang membutuhkan uang tunai pecahan besar," pungkas Budi.