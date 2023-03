Bank Jatim Dapat 3 Penghargaan Sekaligus Seusai Sukses Lakukan Transformasi Digital secara Masif

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus di ajang Digital Technology & Innovation Awards 2023.

Hal itu setelah bank milik Pemprov Jatim tersebut terus melakukan transformasi digital demi meningkatkan bisnis perusahaan.

Direktur IT & Digital Bank Jatim, Zulhelfi Abidin menerima langsung penghargaan tersebut pada Rabu malam (29/3/2023) di Ballroom Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat.

"Ini merupakan berkat transformasi digital yang kian masif," kata Zulhelfi, Kamis (30/3/2023).

Ketiga penghargaan itu adalah The Best Digital Transformation (Local Banking Industries), The Best Digital Technology Project (Local Banking Industries), dan The Best Chief Information & Digital Officer Of The Year (Local Banking Industries).

Menurut Zulhelfi, tidak dipungkiri saat ini teknologi digital adalah kebutuhan utama di semua lini bisnis, termasuk perbankan.

"Maka dari itu, kami terus melakukan berbagai inovasi dan transformasi untuk pengembangan teknologi digital dengan JConnect. Sekarang sudah terdapat Jconnect Pemda, Jconnect Public, Jconnect UMKM, sampai Jconnect Corporate," ungkap Zulhelfi.

Selain itu, Bank Jatim juga telah menyiapkan IT Masterplan demi memperkuat digitalisasi.

Adapun rencana yang telah disiapkan untuk tahun 2023 yaitu menyediakan layanan keuangan digital kepada nasabah individu dan/atau korporasi dengan kualitas layanan yang relative sama dengan layanan fisik tatap muka serta mewujudkan digitalisasi proses bisnis untuk seluruh cabang dan divisi.

Zulhelfi juga mengungkapkan, digital banking bukanlah hal yang baru bagi Bank Jatim.

"Karena selama ini berbagai layanan berbasis teknologi yang dimulai dari layanan e channel seperti ATM dan mobile banking sampai dengan layanan pembayaran digital seperti ORIS, E KMG, dan E Loan telah diterapkan oleh perusahaan," beber Zulhelfi.

Terbukti, sepanjang tahun 2022, pengguna JConnect Mobile sudah mencapai lebih dari 508 ribu users dan JConnect ORIS telah bekerja sama dengan lebih dari 62.000 merchants.

"Kami tentu berharap dengan tiga penghargaan yang telah kami raih ini bisa terus memotivasi kami untuk semakin melakukan inovasi digital agar bankjatim dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik baik negeri ini," pungkas Zulhelfi.

Sementara itu, kegiatan Digital Technology & Innovation Awards 2023 yang diikuti oleh lebih dari 300 perusahaan tersebut diselenggarakan oleh Majalah Itech yang bekerja sama dengan FORTI BUMN, Kementerian Ristek Dikti, DRN dan juga BPPT yang sekarang telah menjadi BRIN.

Tujuannya, mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi ICT serta inovasi perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan perkembangan dunia bisnis.

Acara yang mengangkat tema Prioritizing Digital Technology Transformations to Win The Global Competition in a Post pandemic World ini didukung oleh para pakar dan professional bidang Information and Communication Technology (ICT), Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, Riset dan Inovasi.