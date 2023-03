Mitsubishi XFC Concept Tiba di Kota Surabaya, Ini Penampakanya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rasa penasaran warga Kota Surabaya dengan tampilan Mitsubishi XFC Concept kini terjawab.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), memboyong Mitsubishi XFC Concept, yang merupakan mobil konsep compact SUV terbaru dari Mitsubishi Motors ke Kota Surabaya.

Setelah dikenalkan perdana kepada masyarakat Indonesia di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, MMKSI membawa Mitsubishi XFC Concept, ke 6 (enam) kota besar di Indonesia diantaranya Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Semarang dan Surabaya.

Pada periode 27 - 29 Maret, MMKSI menghadirkan Mitsubishi XFC Concept di Mall Tunjungan Plasa 6 Surabaya.

Surabaya dipilih sebagai salah satu kota aktivitas roadshow Mitsubishi XFC Concept dengan prosesi unveiling, serta konfrensi pers yang dihadiri oleh media nasional dan juga media setempat.

Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI yang hadir di mengatakan Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah konsep mobil compact SUV generasi selanjutnya dengan tiga kelebihan utama.

“Ada tiga kelebihan yakni, desain silky and solid, smart and quality comfort, serta interior yang compact and spacious, untuk memberikan sebuah Xcitement baru bagi penggunanya,” katanya.

Menurutnya posisi Indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi Mitsubishi Motors di kawasan ASEAN dan global, serta komitmen kuat Mitsubishi Motors terhadap konsumen di Indonesia, membuatnya penting untuk memperkenalkan mobil konsep ini kepada konsumen di Indonesia secara lebih luas lagi.

“Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional yang dituangkan pada model kendaraannya telah menjadi ‘game changer’ dan mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global,” ungkapnya.

Selain Mitsubishi XFC Concept, pada pameran Mitsubishi Motors Auto Show di Surabaya, MMKSI menghadirkan lini model kendaraan unggulan yang dipasarkan di Indonesia, seperti: Pajero Sport, Xpander, dan Xpander Cross.

Kehadiran pameran ini diharapkan dapat menjadi ajang konsumen dalam membuktikan keunggulan yang ada pada produk Mitsubishi Motors dan juga benefit yang dapat didapatkan oleh konsumen dengan bergabung bersama keluarga Mitsubishi Motors.

Setelah Surabaya roadshow Mitsubishi XFC Concept ini akan berlanjut ke Kota Semarang dan setelah itu akan dikapalkan menuju Thailand.

Tidak hanya memamerkan Mitsubishi XFC Concept, pada pameran Mitsubishi Motors Auto Show ini, MMKSI memberikan penawaran yang sangat menarik untuk penjualan model kendaraan Mitsubishi Motors yang dipasarkan Indonesia, khusus untuk Kota Surabaya, Jawa Timur, di luar program yang berlaku secara nasional pada bulan Maret 2023, dengan detail sebagai berikut.

Hadiah langsung suvenir menarik berupa LED tumbler untuk konsumen yang melakukan SPK on-site untuk model kendaraan penumpang dan suvenir foldable-bag MIRA untuk peserta test drive.

