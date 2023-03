Kepala BPKAD Jember Diperiksa Polisi, Terkait Dugaan Korupsi Dana Pesawat Carter

SURYA.CO.ID, JEMBER - Polisi terus melakukan penyelidikan untuk penyidikan pulbaket, atas dugaan korupsi dana pesawat carter Brand New Cessna Caravan Ex From USA yang sempat beroperasi di Bandara Notohadinegoro Jember.

Kini, giliran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, Tita Fajar Aryatiningsih dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan mengenai dana sewa pesawat sebesar Rp 1 miliar yang dicairkan oleh Bank Jatim.

Terlihat, Kepala BPKAD Jember, Tita Fajar Aryatiningsih diperiksa di ruang penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur, Selasa (28/3/2023) pada pukul 11.00 WIB.

Kanit Pidsus Satreskrim Polres Jember, Ipda Dwi Sugiyanto mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap Tita Fajar Aryatiningsih tersebut, bagian dari upaya pulbaket oleh penyidik dalam penyelidikan proyek sewa pesawat rute Jember-Surabaya tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Jember, Agus Wijaya saat di ruang penyidik Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Jember, Senin (27/3/2023). (SURYA.CO.ID/Imam Nahwahi)

Baca juga: Selidiki Dugaan Korupsi Dana Pesawat Carter, Polisi Periksa Kadishub Jember Agus Wijaya

"Pemeriksaan kepada Bu Tita, dilakukan sejak pukul sebelas siang hingga sekarang. Pemeriksaan ini masih tahap pulbaket," ujarnya.

Menurut Ipda Dwi, pemeriksaaan pihak-pihak terkait dalam dugaan kasus tersebut akan terus dilakukan, supaya tabir dugaan korupsi dana pesawat carter itu dapat terungkap.

"Pasti, jadi tinggal lihat hasil pemeriksaan dari penyidik dan selanjutnya penyelidikan pulbaket ini mengarah kepada siapa. Nanti akan kami panggil," imbuhnya.

Sebelumnya, kata Dwi, polisi juga telah memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya untuk dimintai keterangan mengenai pesawat carter yang disewa dan hanya beroperasi satu bulan sepuluh hari itu.

"Dan kemarin kan sampean sendiri kan tau," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Jember, Tita Fajar Aryatiningsih mengatakan penyidik hanya menanyakan perihal penganggaran penerbangan pesawat Cessna yang beroperasi di Bandara Notohadinegoro kemarin.

"Hanya menanyakan penerbangan pesawat Cessna itu, kan itu tidak menggunakan APBD maupun deviden, cuma mengkonfirmasi hal itu," tanggapnya.

Tita mengatakan, biaya penerbangan pesawat Cessna tersebut tidak menggunakan sepeser pun dari Kas Daerah (Kasda). Sebab tidak pernah dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember.

"Jadi biaya sewa pesawat itu saya tidak tahu, kan tidak lewat kami TAPD, jadi tidak ada sepeser pun dari Kasda," ia menjabarkan.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Dika Hadiyan Widya Wiratama menyatakan bahwa penyelidikan menyangkut aliran uang dari Bank Jatim senilai Rp 1 miliar.

"Tahapnya masih penyelidikan, yang mana prosesnya harus terukur dan berjenjang. Nanti hasilnya seperti apa tunggu saja," tuturnya.

Sekadar informasi, sebelumnya penyidik juga telah memanggil Pimpinan Bank Jatim Cabang Jember, Wawan Budi Rachmanto pada tanggal 13 Maret 2023, mengenai uang sewa pesawat carter yang dikelola oleh PT Amaya Alam Semesta.