Prodamas Plus Rp 100 Juta per RT Segera Dimulai, Pemkot Kediri Menggelar Bimtek untuk Pokmas

Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Prodamas Plus tahun Anggaran 2023 di Balai Kota Kediri, Senin (27/3/2023).

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Bagian Pemerintahan Kota Kediri melakukan Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelola Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023 di Balai Kota Kediri, Senin (27/3/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Pokmas dalam pengelolaan kegiatan serta memperkuat pemahaman Pokmas dalam peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Prodamas Plus. Seperti diketahui Prodamas Plus Kota Kediri dilakukan dengan memberikan anggaran pembiayaan di setiap RT sebesar Rp 100 juta setahun.

Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri mengimbau Pokmas segera melakukan persiapan pelaksanaan swakelola Prodamas Plus tahun ini.

“Untuk persiapan, segera lakukan survey dan koordinasi dengan Ketua RT dan RW terkait dengan lokasi kegiatannya,” ujar Bagus Alit.

Disampaikan, terdapat beberapa poin perubahan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kediri tentang Prodamas Plus 2023. Pedomanan kegiatan Prodamas Plus tahun ini berdasar Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Prodamas Plus TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 3 Tahun 2023.

Adapun poin-poin perubahan terdapat pada beberapa bidang, seperti infrastruktur (pasal 14), kesehatan (pasal 15), sosial budaya (pasal 16), ekonomi (pasal 17), pendidikan (pasal 18), dan kepemudaan (pasal 19).

Tidak hanya soal teknis, perubahan atas pelaksanaan Prodamas Plus juga terletak pada tim pendamping yang akan dilaksanakan oleh LPPM Universitas Brawijaya Malang.

Tim pendamping akan bertugas mendampingi pelaksanaan Prodamas mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta membantu dan memastikan tersusunnya rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknis Prodamas Plus 2023.

“Segera susun RAB dan gambaran teknis, kemudian segera melakukan verifikasi yang nantinya akan didampingi oleh PPL dari Universitas Brawijaya,” jelasnya.

Apabila RAB dan gambaran teknis telah tersusun, selanjutnya Pokmas dapat melakukan penandatanganan kontrak dalam rangka pelaksanaan swakelola Prodamas. Diharapkan Prodamas Plus tahun 2023 bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing. *****