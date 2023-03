Jumlah Investor Usia Milenial Naik, Sucor Sekuritas Buka Kantor Baru di Voza Tower Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Perusahan yang bergerak di bidang pialang ekuitas dan keuangan serta perbankan investasi, Sucor Sekuritas, meresmikan kantor cabang ketiganya di Surabaya, Senin (27/3/2023).

Keberadaan kantor baru di wilayah Surabaya Barat ini, ditargetkan bisa menggaet jumlah anak muda atau milenial Surabaya aktif sebagai investor melalui Sucor Securitas.

CEO Sucor Sekuritas, Bernardus Wijaya, mengatakan, saat ini, jumlah anak muda yang tergiur mendapatkan uang dari investasi sangat tinggi.

"Hal ini didorong dengan masifnya penawaran investasi melalui media sosial, dimana media sosial saat ini sudah menjadi jujugan bagi anak muda. Padahal sukses berinvestasi perlu edukasi, salah satunya modal 3 M," kata Bernardus, di sela launching kantor di Voza Tower Surabaya.

Lebih lanjut, Bernadus menjelaskan modal 3 M tersebut adalah mindset (di mana investasi adalah jangka panjang), metode (belajar dan update pasar), dan money management.

Selain membuka kantor cabang baru yang menjadi ke-39 di Indonesia tersebut, Sucor juga agresif melakukan edukasi dengan memanfaatkan media sosial.

Berbagai platform diikuti Sucor untuk menarik investor baru tersebut, termasuk edukasi secara online maupun offline.

Saat ini berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Exchange Stock (IDX), SID (Single Investor Indetification) investor di bawah usia 40 tahun mencapai 80 persen.

"Jumlah itu cukup besar dan Surabaya memang belum sebanyak Jakarta, tapi potensinya ke depan cukup besar," lanjut Bernadus.

Saat ini, investor yang ada dibawah Sucor Securitas mencapai 65.000.

Ditargetkan ke depan, Bernardus menyebut, pihaknya mentargetkan menjadi 100.000 secara nasional.

Diakuinya, dari Jakarta sudah sekitar 50-60 persen.

Sementara Surabaya masih sekitar 20-30 persen.

"Tapi kami optimis melihat potensi yang ada, Surabaya bisa tumbuh lebih besar lagi, apalagi banyak juga emiten yang berasal dari Surabaya," pungkas Bernadus.

Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama Sucor Securitas, menambahkan, Lindrawati Widjojo, pihaknya sebagai salah satu sekuritas terkemuka, selalu berupaya membangun dan mendukung pasar modal Indonesia dengan memberikan layanan dan kinerja terbaik untuk para nasabah dan mitra.

"Memasuki usia 34 tahun pada tahun ini, Sucor Sekuritas telah meluncurkan fitur SPOT Reksadana dalam event bertajuk Artinvest yang dilaksanakan pekan lalu di Anjungan Sarinah, Jakarta. Itu juga merupakan pagelaran seni dengan menghadirkan bintang tamu Christie Hartono dan Mocca yang dihadiri lebih dari 50 Influencer Saham, Emiten dan ratusan Cuantroopers," jelas Lindrawati.

Selain itu, Sucor Sekuritas juga bekerja sama dengan CUIT dengan mengusung tema Artinvest: You are an Artist, Sucor Sekuritas percaya bahwa investasi bukan hanya sekedar nominal angka melainkan seni untuk bertumbuh, secara fisik dan mental.

"Peluncuran fitur SPOT Reksadana ini merupakan wujud komitmen Sucor Sekuritas untuk terus menjadi lebih kreatif dan modern mengikuti perkembangan pasar modal, serta terus memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, agar terhindar dari investasi bodong, serta menjadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia," pungkas Lindrawati.

Dalam kesempatan itu, juga diisi paparan Economy outlook yang disampaikan oleh pakar dari Sucor Securitas dan dihadiri pula oleh Hermanto Tanoko sebagai founder dari Tanrise Group, pemilik sekaligus pengelola Voza Office Tower Surabaya.