Bupati Banyuwangi Ipuk Tolak Timnas Israel Berlaga di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan menolak Timnas Israel yang akan berlaga di Indonesia dalam Piala Dunia U-20 2023 pada Mei-Juni mendatang.

Menurut Ipuk, penolakan merupakan wujud komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan negara Palestina seperti amanat Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Suara penolakan juga sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan bangsa Palestina yang terus melawan upaya aneksasi yang dilakukan Israel.

“Kita tahu bagaimana sikap Bung Karno yang menolak keberadaan Israel. Bahkan dulu Bung Karno secara tegas melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, dan tidak memperkenankan Israel datang pada Asian Games 1962 di Jakarta," kata Ipuk.

Komitmen Bung Karno tegas terhadap Palestina. Seperti yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces.

"Karena itu kami juga menolak kehadiran Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20. Ini bukan persoalan olahraga, tapi tentang solidaritas untuk peradaban dunia tanpa penjajahan sebagaimana dicantumkan pada pembukaan UUD 1945," tegas Ipuk.

Menurut Ipuk, momentum Piala Dunia U-20 ini bisa digunakan untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya atas Palestina seperti yang dicontohkan Presiden Soekarno.

Sebelumnya rencana kedatangan delegasi Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U-20, mendapat penolakan dari beberapa pihak di antaranya DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Apalagi Surabaya menjadi salah satu kandidat tuan rumah gelaran Piala Dunia U-20.

Sikap PDI-P Jawa Timur ini sejalan dengan kebijakan politik yang pernah ditempuh oleh Presiden Soekarno dalam menempatkan delegasi olahraga dari Israel.

Untuk diketahui Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia dan bakal berlangsung dari tanggal 20 Mei higga 11 Juni 2023. Salah satu kontestan Piala Dunia U-20 ialah Timnas Israel sebagai perwakilan dari UEFA.