Yamaha XSR 155 Sukses Jadi Andalan Sepasang Kekasih, Cocok Buat Harian Maupun Touring

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejak pertama kali mengaspal di tahun 2019, Yamaha XSR 155 sudah banyak menggaet hati konsumen di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan tampilan retro modernnya, Yamaha XSR 155 diklaim sesuai dengan kebutuhan konsumennya.

Hal ini lah yang membuat para bikers Indonesia semakin jatuh hati pada motor sport heritage keluaran Yamaha.

Tak bisa disangkal, XSR 155 hadir dengan tampilan modern klasik lengkap dengan fitur dan mesin yang mampu bersaing di kelasnya.

Sehingga XSR 155 digadang sebagai motornya lelaki sejati.

Selain mampu memikat hati para pecinta motor heritage, XSR 155 juga mampu memikat hati wanita.

Seperti pengalaman Nanda (27), konsumen Yamaha asal Kediri yang berhasil jatuh hati pada motor sport heritage keluaran Yamaha.

Sebagai pengguna aktif sepeda motor, Nanda menggunakan XSR 155 sebagai kendaraan untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari.

“XSR 155 ini jadi motor yang mempertemukan saya sama pasangan saya. Waktu itu dipertemukan di salah satu acara motor. Berawal dari ngobrol mengenai XSR 155 ternyata kami berdua semakin cocok dan berlanjut ke hubungan yang lebih serius,” ujar Nanda. Jumat (24/3/2023).

Hingga pada akhirnya Nanda kerap melakukan riding bersama pasangannya untuk explore keindahan Jawa Timur.

“Saya juga sering riding dengan pasangan saya pakai motor ini. Soalnya kalo untuk jarak dekat maupun jauh motor ini nyaman. Selain itu motor ini juga hemat bahan bakar tapi tetap bertenaga,” tambahnya.

Menurutnya, motor XSR 155 itu responsive. "Mungkin karena motor ini sudah dilengkapi dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation)," imbuhnya.

Selain responsive, Nanda juga suka sektor desain pencahayaannya.

"Dibekali dengan lampu depan dan belakang yang sudah LED, membuat kondisi jalanan pun tampak jelas serta bentuknya yang bulat pun menambah kesan elegan pada motor ini," kata dia.

Sementara itu, William Saputra selaki Manager Promosi PT. Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) mengungkapkan, motor ini semakin digemari oleh konsumen karena sudah mengadopsi teknologi canggih, sehingga cocok untuk menambah gaya sesuai dengan karakter penggunanya.

"Kini Yamaha All New XSR 155 dibanderol dengan harga Rp 40.891.000 (OTR SURABAYA). Spesial untuk edisi All New XSR WGP 60th dibanderol dengan harga Rp 41.496.000 (OTR SURABAYA)," ungkap William.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA