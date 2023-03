Waspada Jam Rawan Kejahatan selama Bulan Ramadan, Warga Diimbau Tingkatkan Pengamanan

SURYA.CO.ID, MALANG - Polresta Malang Kota mengimbau kepada warga untuk mewaspadai kerawanan kamtibmas selama ramadan.

Warga pun juga diimbau, waspada pada jam-jam rawan kejahatan.

Sebagai informasi, pada saat waktu tarawih merupakan jam kerawanan kejahatan.

Sebab, sebagian besar rumah dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya ke masjid dan membuat pelaku kejahatan melakukan aksinya.

Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah-langkah pengamanan.

Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi adanya aksi kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada warga saat melaksanakan salat tarawih.

"Jadi, kami telah meminta kepada seluruh Bhabinkamtbimas agar rajin turun ke lapangan dan memberikan imbauan keamanan kepada warga. Selain itu, juga kami minta untuk ikut salat tarawih bersama warga untuk memberikan rasa aman," ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).

Selain itu, pihak Ketua RT maupun Ketua RW juga diimbau untuk proaktif mengingatkan keamanan saat warganya meninggalkan rumah.

"Ketua RT maupun Ketua RW juga dapat aktif berperan memberikan imbauan keamanan kepada warganya. Jadi, saat warganya akan meninggalkan rumah, pihak RT dan RW dapat mengingatkan serta memastikan bahwa kondisi rumah telah terkunci aman," jelasnya.

Kemudian, untuk menjaga keamanan tempat ibadah, para takmir juga dihimbau selalu mengingatkan para jemaah untuk mengamankan barang-barang bawaannya seperti ketika salat tarawih.

Di samping itu, juga memaksimalkan penggunaan kamera CCTV.

"Lalu, bagi umat non muslim juga dapat ikut aktif menjaga keamanan. Seperti saat ini, umat muslim menjalankan ibadah puasa dan tarawih, dan mereka yang non muslim juga bisa melaksanakan kegiatan untuk saling menjaga. Selain itu, mereka yang non muslim juga bisa melaksanakan kegiatan semisal dalam bentuk patroli, meskipun tidak nampak, tetapi di lingkungannya bisa ikut berkontribusi," pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA