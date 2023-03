Liga Spanyol: Apa Benar Messi Balik ke Barcelona? Ini Wawancara Presiden Barcelona Joan Laporta

SURYA.co.id I Kabar spekulasi akan kembalinya Lionel Messi ke Barcelona menjadi berita besar jelang berakhirnya kontrak dengan PSG akhir musim ini 2022/2023 ini.

Dikutip dari Laporan Livescore.com, Jumat (24/3/23), kabar Messi kembali ke Barcelona menjadi sorotan ramai setelah Presiden Barcelona Joan Laporta melakukan wawancara di acara YouTube The Business and Money Behind Sports.

"Pintu Barcelona terbuka bagi Lionel Messi untuk kembali", kata Joan Laporta.

"Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah. Dia telah menjadi pemain paling penting dalam sejarah Barca.

“Saya harus sangat berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Messi adalah pemain PSG dan saya harus menghormatinya.

"Leo tahu kami memiliki dia di hati kami. Dia adalah bagian dari lambang kami. Warisan yang saya dapatkan ketika saya menjadi presiden tidak baik, dan saya harus membuat keputusan yang tidak saya sukai. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan hubungan Messi saat ini dengan Barca.

"Kita lihat saja, tapi dia tahu pintu Barca terbuka." tuturnya.

Messi bergabung dengan Barca pada usia 13 tahun. Dik menikmati kesuksesan luar bisa bersama raksasa Catalan.

Membantu Barcelona mengangkat 10 tropi LaLiga dan memenangkan empat tropi Liga Champions.

Masalah keuangan Barca membuat Messi terbuang dari klub pada 2021.

Messi kemudian menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Prancis Paris Saint-Germain, dengan opsi untuk perpanjangan.

Namun, Messi belum menyetujui perpanjangan dan dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini.

Ada desas-desus bahwa dia bisa membuat kejutan kembali ke Camp Nou. Namun teman dekat dan mantan rekan setimnya Sergio Aguero menyebut peluang Messi kembali ke Barca hanya "50 persen".

Sumber: Livescore.com.