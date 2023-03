Hasil Euro 2024, Ini Ungkapan Harry Kane Cetak Gol Kemenangan 2 -1 di Italia, "Momen Ajaib"

SURYA.co.id I Duel Italia vs Inggris di kuaifikasi Euro 2014 telah berakhir dengan kemenangan tim tamu, 1 - 2.

Duel dua tim pengincara juara itu digelar di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis (23/3/2023) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Bintang Inggris, Harry Kane menjadi pahlawan dengan mencetak satu gol dalam kemenangan 2 -1 ) di menit 44.

Satu gol The Three Lions lain dicetak eclan Rice di menit ke-13.

Sedang gol tunggal Italia dicetak Mateo Retegui (56').

Usai laga, Harry Kane pun meluapkan kegembiraannya.

"Malam yang luar biasa," kata Harry Kane seperti dilansir BolaSport.com dari BBC.

"Kami sudah lama tidak menang di Italia, sangat spesial."

"Kami mengakhiri Piala Dunia dengan cara yang sulit diterima."

"Namun, pada minggu ini kami berbicara tentang kembali ke sana."

"Kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa."

"Mendapatkan kemenangan ini menunjukkan bahwa kami siap menghadapi tantangan," ucap Kane melanjutkan.

Satu gol ke gawang Italia membuat Harry Kane sah menjadi top scorer sepanjang masa Inggris.

Kane sudah mengoleksi total 54 gol di semua ajang untuk The Three Lions. Bomber Tottenham Hotspur berusia 29 tahun ini menciptakan 39 gol menggunakan kaki kanan, 9 gol via sundulan, dan 6 gol pakai kaki kiri.

Kane pun mengungkapkan perasaan ketika bisa menggetarkan jala gawang Gli Azzurri.

"Momen ini sangat berarti," ujar Harry Kane.

"Saya sangat bersemangat untuk mengenakan seragam Inggris dan kembali ke sini dan memulai musim untuk Euro pada tahun depan."

"Kami memang seharusnya mendapat penalti dan setelah bola masuk menyentuh jaring gawang, muncul emosi yang sangat besar."

"Momen yang ajaib," tutur Kane menambahkan.

Sumber: Bolasport