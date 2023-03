3 Waktu Mustajab di Bulan Ramadhan, Termasuk Saat Sahur

SURYA.CO.ID - Terdapat tiga Waktu Mustajab Bulan Ramadhan yang wajib diketahui umat Islam.

Sebab tiga Waktu Mustajab tersebut, jadi waktu yang tepat untuk berdoa.

Menurut hadist, apabila memanjatkan doa pada tiga Waktu Mustajab Bulan Ramadhan tersebut, maka doa-doa tidak akan ditolak dan segera mendapatkan jawaban dari Allah SWT.

Adapun tiga waktu mustajab itu adalah saat sahur, puasa dan berbuka puasa.

Berikut hadist keutamaan tiga waktu mustajab selama Bulan Ramadhan yang sayang untuk dilewatkan umat Islam.

1. Saat Sahur

Umat Islam dianjurkan banyak membaca doa di waktu sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang waktu fajar.

Doa bisa dilakukan setelah Sholat Tahajud, Sholat Hajat, Sholat Taubat atau Sholat Tashih.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Siapa saja yang berdo'a kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni." (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

2. Saat Puasa

Doa orang yang sedang berpuasa ternyata termasuk doa mustajab.

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi." (Imam Ahmad)

3. Saat berbuka

Saat berbuka puasa termasuk waktu mustajab, tak heran jika terdapat doa berbuka puasa yang cukup populer untuk mengakhiri puasa Ramadan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do'a orang yang terzalimi." (HR. Tirmidzi no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah no. 1752.)