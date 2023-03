Ucapan Selamat Berbuka Puasa Ramadhan 2023 dalam Bahasa Inggris Terbaru Dilengkapi Terjemahan

SURYA.CO.ID - Berikut ucapan selamat berbuka puasa dalam bahasa Inggris.

Ucapan selamat berbuka ini juga dilengkapi dengan artinya dalam bahasa Indonesia.

Kumpulan ucapan untuk menyemarakkan berbuka puasa ini cocok dikirim via WhatsApp.

Selain itu, juga cocok dijadikan sebagai status di media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Langsung saja, berikut ucapan selamat berbuka puasa dalam bahasa Inggris disertai terjemahan bahasa Indonesia melansir TribunStyle.com.

1. Happy Iftar. May Allah accept your fast and continue to bless you in life.

(Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa Anda dan terus memberkati Anda dalam hidup.)

2. Fasting tests our patience, and Iftar provides us with immense blessings! Happy Iftar Mubarak!

(Puasa menguji kesabaran kita, dan buka puasa memberi kita berkah yang luar biasa! Selamat Berbuka Puasa!)

3. Iftar Mubarak. I pray and hope Allah showers you and your family with His gracious blessings this sacred month of Ramadan.

(Selamat Buka Puasa. Saya berdoa dan berharap Allah menghujani Anda dan keluarga Anda dengan berkah-Nya yang murah hati di bulan suci Ramadhan ini.)

4. Wishing everyone a very happy iftar. I hope Allah blesses you all with peace and happiness throughout the Ramadan month and always.

(Semoga semua orang berbuka puasa dengan sangat bahagia. Saya harap Allah memberkati Anda semua dengan kedamaian dan kebahagiaan sepanjang bulan Ramadhan dan selalu.)

5. Iftar Mubarak. This is the time Allah is promised to grant your prayers as a fasting person. Make dua for yourself and keep me in it too.