Pameran Sambut Ramadan Bersama Honda di TP Surabaya Sukses Pikat Pengunjung Mall

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pameran spesial Ramadan bertajuk “Sambut Ramadan Bersama Honda” di Atrium Tunjungan Plaza (TP) 3 Surabaya yang digelar oleh Honda Surabaya Center (HSC) sukses memikat pengunjung mall.

Pameran tersebut digelar per hari ini 22 Maret hingga 26 Maret 2023.

Satu diantara pengunjung mall TP yang terpikat dengan adanya pameran tersebut adalah Armando.

Bahkan, warga asal Surabaya Selatan itu langsung memanfaatkan aktivitas layanan test drive Honda WRV yang disediakan HSC di area parkiran mall.

"Tertarik saja sama mobil Honda WR-V ini. Jadi karena ada layanan tet drivenya juga untuk unit ini, akhirnya saya langsung coba aja," kata Armando, Rabu (22/3/2023).

Setelah selesai melakukan Test Drive, Armando mengaku bahwa SUV terbaru Honda itu memiliki performa dan kenyamanan yang luar biasa.

"Tadi kan saya pakai memutari bunderan air mancur di area parkiran. Dan bisa dilihat tadi jalannya juga da sedikit polisi tidurnya. Over All nih Honda WR-V performanya oke dan suspensinya enak pula ketika dibuat berbelok tajam," ungkap Armando.

Terpisah, Director Honda Surabaya Center, Wendy Miharja mengatakan, Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Ciri khas SUV Honda melekat di WR-V seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih.

Urusan dapu pacunya, Honda WR-V menggendong mesin 1.5 L i-VTEC DOHC 4 silinder segaris DBW, 16 katup yang memiliki tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Keunggulan performa mesin Honda WR-V itu juga dipadukan menggunakan transmisi CVT dengan teknologi G-design shift yang menghasilkan performa akselerasi yang bertenaga serta memiliki efisien bakar yang meningkat sebesar 4 persen.

"Jadi, performa mesin bertenaga dipadu dengan transmisi CVT membantu pengemudi terasa menyenangkan ketika berkendara melewati ragam kondisi jalan di perkotaan maupun luar kota," ujar Wendy.

Dari segi keselamatan, lanjut Wendy mengakatan, Honda WR-V juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSING.

Teknologi tersebut sebelumnya telah disematkan pada Honda seperti New Honda Accord, New Honda CR-V, All New Honda Civic RS, All New Honda HR-V, All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS.