Jadwal Euro 2024, Live RCTI - iNews, Big Match: Italia Vs Inggris - Prancis Vs Belanda

Striker timnas Inggris, Harry Kane menjadi andalan The Three Lions di final EURO 2024

SURYA.co.id I Berikut jadwal kualifikasi Euro 2024 machday pertama yang berlangsung mulai malam ini Kamis - Sabtu (23 - 25/3) 2023.

Ada 53 tim negara yang terlibat di babak kualifikasi Euro 2024.

Mereka terbagi dalam 10 grup, A - J. Tiap grup berisi lima tim, kecuali grup H, I dan J yang berisi enam tim.

Di matchday ke-1, akan digelar sebanyak 23 pertandingan.

Duel Timnas Kazakstan vs Slovenia di Grup H akan menjadi pembuka laga, Kamis (23/3/2023) malam pukul 22.00 WIB.

Dari semua pertandingan yang tersaji di matchday 1, bentrokan empat raksasa Eropa mendapat sorotan lebih besar.

Mereka ialah duel timnas Italia vs Inggris di Grup C dan timnas Prancis vs Belanda di Grup B.

Timnas Inggris mengusung misi balas dendam atas kekalahan mereka dari Gli Azzurri di final Piala Eropa 2020.



Dua tahun lalu dalam final di Wembley, Harry Kane dkk dipaksa bertekuk lutut akibat kalah adu penalti.

Misi pasukan Gareth Southgate melakukan revans jadi berlipat karena Italia juga berandil membuat mereka terdegradasi ke Liga B atau kasta kedua UEFA Nations League.

Dalam liga antarnegara Eropa musim 2022-2023, Azzurri menahan Inggris 0-0 dan menang 1-0 dalam sepasang pertemuan tahun lalu.

Akan tetapi, misi timnas Inggris dihadapkan pula dengan rekor pertemuan yang buruk saban melawan Italia.

Dikutip BolaSport.com dari situs UEFA, Si Biru tak pernah kalah dari The Three Lions dalam partai kompetitif sejak 1977 atau 46 tahun silam!

Pertemuan timnas Italia vs Inggris berlangsung di Stadion Diego Maradona, Naples, Kamis (23/3/2023) malam waktu setempat atau Jumat 02.45 WIB, tepat di waktu sahur bagi kamu yang menyambut Ramadan tahun ini.

Beralih ke tempat lain, big match timnas Prancis vs Belanda merupakan menu sajian yang lezat untuk membuka matchday 1 Grup B.