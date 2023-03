Luncurkan 2 Tipe Baru, CitraLand Driyorejo CBD Gresik Undang Komunitas Hijaber

SURYA.co.id | SURABAYA - CitraLand Driyorejo CBD terus agresif mengenalkan produk rumah tapak yang sedang dikembangkan di Gresik.

Salah satunya dua tipe rumah tapak baru yang dirilis dengan mengundang komunitas hijaber dalam open house yang digelar akhir pekan lalu.

Andreas Yosianto, Marketing Manager CitraLand Driyorejo CBD, mengatakan, dua tipe baru yang dirilis tersebut adalah Charlene+ dan Cyrus+.

"Dengan dua tipe baru ini, kami membidik segmen milenial dan pasangan muda sebagai konsumennya," kata Andreas, Selasa (21/3/2023).

Lebih lanjut Andreas mengatakan, tahun ini secara umum pasar properti akan semakin baik dari tahun lalu.

Terbukti penjualan pada dua bulan pertama masih on the track dan on target.

Namun pada bulan Maret sedikit menurun.

“Mungkin orang masih fokus persiapan Ramadhan. Tapi seca umum pasar properti masih bagu. Kami optimis tahun ini ada pertumbuhan,” jelas Andreas.

Membaiknya pasar properti itu, menurut Andreas, karena semua sektor ekonomi telah membaik pasca dicabutnya PPKM oleh pemerintah.

"Selain itu perbankan juga memberikan banyak kemudahan. Selain bunga KPR murah juga prosesnya cepat sehingga semakin mendorong konsumen membeli properti," ungkap Andreas.

Hal itu juga yang membuat Andreas semakin optimis tipe Charlen+ dan Cyrus+ akan mendapat respon bagus dari konsumen.

"Selain desainya modern minimalis dan sesuai dengan segmen milenial dan pasangan muda, juga harganya snagat terjangkau," terangnya.

Tipe Charlene+, yang memiliki luas tanah 5 meter kali 15 meter, dibangun satu lantai, dengan harga Rp 700-an juta.

Sementara tipe Cyrus+ , dengan luas tanah yang sama, didesain dua lantai ditawarkan dengan harga Rp 1 miliaran.