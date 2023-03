World Oral Health Day, FKG dan RSGM Universitas Hang Tuah Beri Layanan Scaling Gratis

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Memperingati World Oral Health Day (WOHD), Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah (FKG UHT) Surabaya memberikan pelayanan pembersihan karang gigi gratis untuk 100 orang, Senin (20/3/2023).

Dekan FKG UHT, Dr drg Nora Lelyana MHKes FICD mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan RSGM Nala Husada dan PT Unilever Indonesia untuk mengkampanyekan tema besar WOHD yaitu "Be Proud Of Your Mouth". Sehingga layanan pembersihan karang gigi (Scaling) dilakukan untuk menjaga kondisi mulut dan memeriksa kondisi gigi yang mungkin membutuhkan perawatan lanjutan.

"Pembersihan karang gigi ini bisa dilakukan dalam sekali kunjungan, dan perlu dilakukan rutin untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sehingga rongga mulut kita tetap terjaga dengan baik,"lanjutnya.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan gigi dan mulut serta dental health education mengenai cara merawat dan menjaga kebersihan gigi dan mulut.

"Seluruh dokter gigi dan staf RSGM-FKG UHT dilibatkan untuk pelayanan ini. Mereka merupakan dokter gigi yang terintegrasi dari bidang ilmu biomedik dan biologi oral, ilmu material kedokteran , gigi, ilmu kesehatan gigi masyarakat, ilmu kedokteran gigi anak, prosthodonsia, Konservasi, gigi, dan ilmu penyakit mulut. Para dokter gigi ini akan dibantu oleh perawat gigi di RSGM Nala Husada dan mahasiswa tingkat profesi,"ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Nala Husada UHT, drg Lita Agustia MHKes mengungkapkan pelayanan dilakukan di RSGM Nala Husada yang telah memiliki layanan terintegrasi dengan berbagai spesialis.

Sehingga apabila dalam pemeriksaan atau scaling ditemukan masalah dalam gigi dan mulut bisa dilakukan perawatan lanjutan.

"Biasanya yang dirujuk itu yang gigi berlubang atau pencabutan. Atau mungkin ada perawatan meratakan gigi atau ortododensil,"pungkasnya.

Perlunya Pemeriksaan Gigi

Dr drg Nora Lelyana MHKes FICD menjelaskan perlunya pemerksaan gigi rutin setiap enam bulan sekali untuk memastikan kesehatan gigi dan mulut. Apalagi saat sudah menginjak usia dewasa, maka perlu dilakukan scaling jika ditemukan karang gigi.

"Karang gigi itu bakat-bakatan juga, tetap bisa dicegah dengan rutin sikat gigi sehingga plak tida akan nempel," lanjutnya.

Pemakaian pasta gigi juga diperlukan untuk memaksimalkan pembersihan gigi. Dan pemakaian pasta gigi bisa disesuaikan tergantung kondisi gigi. Dan tentunya perlu dilengkapi juga dengan dental floss atau benang gigi untuk memaksimalkan pembersihan antar gigi.

"Pasta gigi ini seperti detergen, diperlukan dan bisa disesuaikan kebutuhannya karena macam-macam kandungannya. Ada yang menonjolkan perawatan gigi sensitif, memutihkan dan lain sebagainya,"urainya.

Teknik berkumur juga tak kalah penting sehingga sisa makanan yang tertinggal bisa terbuang dan tidak tertinggal di mulut.

"Kalau berkumur bisa pakai cairan kumur juga, dan tekniknya gigi harus mengatup sehingga bisa memaksimalkan pembersihan sata berkumur,"pungkasnya.