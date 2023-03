Gagas Layanan Publik Inovatif, 9 Peserta Jadi Pemenang ASN Idol 2023 Pemkab Trenggalek

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Setelah mendapatkan penilaian dari masyarakat dan dewan juri atas gagasannya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, 9 peserta dinobatkan sebagai pemenang ASN Idol tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek, dan 3 peserta lainnya dinobatkan sebagai peserta terbaik pilihan masyarakat.

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut meyakini gagasan dari para pemenang maupun peserta ASN Idol akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan roda pemerintahan.

"Para peserta ASN Idol ini merupakan calon-calon pemimpin kedepan. Oleh karena itu ASN Idol kita harapkan dapat menemukan solusi gagasan mengenai pelayanan kepada masyarakat," ucap Syah, Minggu (19/3/2023) malam.

Gagasan tersebut diharapkan bukan hanya sekadar wacana namun memang pemikiran berdasarkan isu strategis yang dapat menunjang tercapainya visi misi Kabupaten Trenggalek terutama yang berkaitan dengan pelestarian alam atau pelestarian lingkungan.

Selain itu, peserta juga diharapkan mampu menemukan inovasi dalam rangka mewujudkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

"Selain itu bagaimana upaya mengenali permasalahan, mampu membaca dan menterjemahkan dengan baik. Kemudian merangkum dalam sebuah konsep kolaboratif dengan low budget," imbuhnya.

Hasil dari ASN Idol nantinya akan menjadi pertimbangan saat lelang jabatan untuk mengisi sejumlah kursi eselon dua atau kepala dinas di lingkungan Pemkab Trenggalek yang kosong.

9 pemenang ASN Idol Kabupaten Trenggalek tahun 2023 untuk kategori pelestarian alam atau kelestarian lingkungan Best Discover diraih oleh Heri Yulianto.

Kemudian untuk Best Design diraih oleh Iwan Sigit Badawi, sedangkan untuk Best Deliver diraih oleh Atik Sulasmi.

Kemudian untuk kategori mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Best Discover diberikan kepada Sujatmiko, Best Design kepada Rulik Tri Anggraini dan Best Deliver kepada Edi Santoso.

Sedangkan untuk kategori pengentasan kemiskinan ekstrem Best Discover diberikan kepada Chistina Ambarwati Soemarno.

Best Design kepada Imam Nurhadi dan Best Deliver kepada Habib Solehudin.

Untuk terbaik pilihan masyarakat kategori pelestarian alam atau kelestarian lingkungan diberikan kepada Wijiono.

Kategori mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Budi Supriyanto dan kategori pengentasan kemiskinan ekstrem, Mohammad Jafar Said.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA