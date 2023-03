Fasum Sudah Lengkap, Tower Alessandro Apartemen CitraLand Vittorio Surabaya Siap Dihuni

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengembang Apartemen CitraLand Vittorio telah menyelesaikan pembangunan fasilitas umum (Fasum) di tower Alessandro yang telah mulai serah terima unit sejak Desember 2022 lalu.

Fasum di lantai 6 tersebut berupa kolam renang dan ruang gym serta premium lounge.

"Saat ini sudah ada sekitar 100 unit yang diserahterimakan. Dan beberapa sudah ada yang dihuni," kata Indra Purnama, General Manager CitraLand Vittorio, Senin (20/3/2023).

Dengan adanya fasum yang telah ready ini diharapkan jumlah penghuni semakin meningkat, termasuk konsumen unit ruko tiga lantai yang ada di lantai dasar tower, yang bisa dikembangkan menjadi usaha komersial untuk mendukung para penghuni.

Tower Alessandro merupakan satu dari beberapa tower unit apartemen yang disiapkan oleh CitraLand Vittorio.

Dibangunan yang menjadi kaki tower tersebut, terdapat area komersial yang memanjang dan siap menjadi kaki bagi tower apartemen kedua, yang masih belum tahu kapan akan dikembangkan.

"Saat ini masih akan konsentrasi ke tower pertama dan menyelesaikan serah terima serta penjualan unit-unit yang tersisa," jelas Indra.

Tower Alessandro memiliki sekitar 700 unit apartemen yang terdiri atas tipe studio, one bed room dan two bed room, juga ada three bedroom, SOHO dengan tipe studio, double studio, deluxe dan superior.

Telah laku terjual sekitar 400 unit, dan tersisa sekitar 300 unit.

Saat ini harga yang ditawarkan telah naik sekitar 20 persen dibanding launching pertama di tahun 2018.

"Saat ini tipe studio di harga mulai Rp 400 jutaan, kalau harga lewat KPA sekitar 470 jutaan," kata Febiaty Marketing Manager CitraLand Vittorio.

Untuk menarik penjualan sisa unit, Febi mengaku pihaknya memberikan banyak promo, di antaranya kemudahan cara pembayaran dengan adanya subsidi yang muka. Juga bonus full furnished, free AC, free water heater, free biaya akad KPA dan lainnya.