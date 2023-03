Binaraga Kota Pasuruan Makin Diperhitungkan, PBFI Jatim Puji Penyelenggaraan BBPC Tingkat Nasional

SURYA.CO.ID, KOTA PASURUAN - Kiprah dunia binaraga dan fitness Kota Pasuruan semakin diperhitungkan di wilayah regional. Bahkan Ketua Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Jawa Timur, Raja Siahaan memberi apresiasi tinggi pada penyelenggaraan Body Building & Physique Championship (BBPC) 2023 di GOR Kota Pasuruan, Minggu (19/3/2023).

Raja mengatakan, BBPC 2023 adalah event yang luar biasa. Menurut Raja, ini event pertama yang digelar di Kota Pasuruan namun segala persiapannya matang, sehingga berjalan lancar dan aman

“Harapan kami, event di Kota Pasuruan ini menjadi benchmark atau standar dan tolak ukur untuk event-event yang akan digelar beberapa bulan mendatang,” kata Raja usai membuka salah satu kejuaraan nasional ini.

Menurut Raja, antusiasme para atlet dan ofisial cukup bagus. Ia menyebut, pekerjaan ke depan adalah membentuk juri yang bagus sehingga ada kesinambungan event bagus karena kualitas jurinya akan bagus untuk kemajuan binaraga dan fitness.

“Kami memang memiliki rencana untuk menggelar kejuaraan seperti ini di beberapa Kota, salah satunya Surabaya. Tujuan kami adalah menyiapkan atlet untuk persiapan Pra PON 2023 dan PON 2024,” tambahnya.

Terpisah, Ketua PBFI Kota Pasuruan, Akhmad Ghozi mengatakan event nasional ini sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi PBFI Kota Pasuruan. Menurut Ghozi, sepanjang sejarah baru kali ini Kota Pasuruan terpilih dan dipercaya sebagai tuan rumah untuk menggelar kejuaraan berskala nasional.

Disampaikan Ghozi, Ini adalah event yang resmi karena mengacu pada ketentuan PBFI dan internasional,World Body Building and Physique Federation (WBPF). “Jadi semua aturan mengacu ke dua induk organisasi, sehingga atlet, ofisial dan klub bisa memahami aturan body building dan physique yang sesungguhnya,” tambahnya.

Ghozi menyebut, BBPC adalah kegiatan berkesinambungan yang diharapkan Ketua PBFI Jawa Timur bakal ada enam kali event di Jatim dalam setahun “Harapan kami, setelah atlet sering mengikuti kegiatan seperti ini bisa mematangkan kemampuannya untuk persiapan PRA PON dan PON,” paparnya.

Sebab dengan kejuaraan seperti ini, atlet bisa terbiasa dan paham dengan ketentuan sehingga mereka bisa mengukir prestasi untuk Jawa Timur. Dan kejuaraan ini diikuti kurang lebih 110 atlet dari beberapa daerah, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, dari luar jawa.

Event ini adalah rangkaian dari Mr Physique Indonesia sebagai penyelenggara. Ada tujuh kategori yang akan dilombakan dalam ajang ini. Di antaranya, binaraga under 70 KG, mens atletic physique, women model physique kategori binaraga 70-80 KG, mens sport physique up to 170 cm.

Selain itu, ada binaraga 80+, dan terakhir mens sport physique over 170 cm, dengan hadiah puluhan juta untuk para pemenang. *****