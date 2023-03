PERINGATAN Fans Persebaya Surabaya Jelang Lawan Persik Kediri, Bonek Tetap Ingin Bajul Ijo Menang

SURYA.CO.ID - Laga Persik Kediri vs Persebaya Surabaya bakal digelar, Sabtu (18/3/2023), pukul 15:00 WIB, di Stadion Brawijaya.

Masih sama seperti laga-laga sebelumnya, Persebaya Surabaya masih memegang tekad untuk dapat menang dari lawan dan membawa pulang tiga poin penuh.

Untuk diketahui, Persebaya Surabaya tercatat sudah gagal menang dalam lima laga terakhir. Tiga laga kalah dan dua sisanya imbang.

Ini mempengaruhi perolehan poin Persebaya Surabaya di Klasemen Liga 1 2022. Jika poin Persebaya Surabaya tak bertambah, maka harapan mereka dapat finish di posisi enam besar akan pupus.

Saat ini, Persebaya Surabaya telah mengoleksi 39 poin dari 27 laga yang sudah dilakoni. Asuhan Aji Santoso menempati posisi deapan di Klasemen Liga 1 2022.

Sama halnya seperti pemain dari manajemen Persebaya Surabaya, Bonek juga masih berharap agar tim kebanggaan mereka berhasil mencuri poin dari lawan pada pertandingan sore ini.

Hal itu diungkapkan pada kolom komentar unggahan terbaru Persebaya Surabaya, Sabtu (18/3/2023).

Tak hanya harapan, Bonek juga seakan memberikan peringatan bagi Persebaya Surabaya.

"We don't have choice, we have to win this! Satu Nyali Wani!" tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

"Kalah terus ga bahaya ta?"

"Ayo dungakno bareng bareng bissmillah mugo mugo Persebaya menang aamiin"

"GAK BAHAYA TA? KALAH TRUS"

"iki waktune bangkit joll"

Bonek Jadi Motivasi Menang