SKK Migas dan KKKS Bidik Fresh Graduate untuk Beberapa Posisi Pekerjaan di Sektor Hulu Migas

SURYA.co.id | SURABAYA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar program rekrutmen bersama untuk mengisi posisi kunci pada formasi organisasi tahun 2023.

Pemenuhan posisi ini merupakan bagian dari realisasi Work Program and Budget tahun 2023, yaitu pengisian posisi jabatan pada tingkatan fresh graduates dan experienced.

"Peresmian program rekrutmen bersama ini diadakan bersamaan dengan kegiatan Bursa Karir Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ke-40 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Maret 2023 lalu," kata Ronnie Kurniawan, Senior Manager PSC Human Resource Managemet SKK Migas, Jumat (16/3/2023).

Pelamar dapat melihat posisi-posisi yang dibuka pada platform rekrutmen setelah pelaksanaan launching di tanggal 15 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Menurut Ronnie, rekrutmen fresh graduate secara massif seperti ini terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu.

"Dengan adanya target pencapaian rencana strategis (Renstra) Indonesia Oil and Gas 4.0 yang menargetkan pencapaian 1 Million Barrel Oil Per Day dan 12 Billion Standard Cubic Feet Per Day di tahun 2030, membuat SKK Migas dan KKKS harus segera mengisi posisi-posisi kunci yang memang sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional di SKK Migas maupun di KKKS," jelas Ronnie.

Rekrutmen bersama SKK Migas dan KKKS ini, juga dikhususkan untuk fresh graduate pada posisi yang kurang lebih sebanyak 69 jabatan. Dimana posisi-posisi itu membutuhkan berbagai disiplin keilmuan.

"Selanjutnya program ini akan menyasar experienced hire dengan kebutuhan yang lebih banyak lagi," tambah Ronnie.

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa yang menjadi pembicara dalam acara 'Expert Goes to Campus' yang digelar di sela Bursa Karir ITS-40, menambahkan, dalam masa kedepan, dengan adanya net zero emission maka porsi sumber daya alam dari fosil akan berkurang dan akan digantikan.

"Tetapi Migas tidak akan hilang. Sebab produk turunan yang membutuhkan energi fossil ini tak hanya bensin saja tetapi juga pencampur bahan plastik, micro chemical, sepatu hingga tas," kata Nurwahidi.

Memang di tahun 2050 akan terjadi penurunan konsumsi tetapi kebutuhannya tetap naik yang diprediksikan naik hingga 139 persen.

"Lalu apa enaknya kerja di industri migas? Bisa berkesempatan berkarir di dunia secara global. Kemudian sustainability dalam pengembangan karir, dan kesempatan untuk mengembangkan diri yang cukup besar," beber Nurwahidi.

Selain pelaksanaan kegiatan “Expert Goes to Campus” dan launching program rekrutmen bersama, SKK Migas dan KKKS juga berpartisipasi dalam Stand Industri menempati booth C7, Gedung Robotika, Kampus ITS Sukolilo, Jalan Raya ITS Surabaya.

Keduanya memberikan banyak souvenir dan hadiah menarik.