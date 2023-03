MPM Honda Jatim Lelang Honda Vario 160 Modif Spesial Persebaya, Ini Cara dan Syaratnya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sukses dengan lelang motor Honda modif special persebaya tahun-tahun sebelumnya, kini PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor dan suku cadang Honda wilayah Jatim dan NTT kembali membuat modifikasi motor special Persebaya.

Untuk type motor modif spesial persebaya tahun ini adalah Honda Vario 160.

Marcomm & Development Division Head MPM Honda Jatim, Suhari mengatakan, bagi konsumen yang ingin mengikuti lelang Honda Vario 160 modif special Persebaya ini ada syarat dan ketentuannya.

Bagi masyarakat ingin ikut berpartisipasi, bisa mendaftar langsung di bit.ly/lelangvariompm.

Harga penawaran lelang di buka mulai Rp. 19.271.927,- Periode lelang di buka mulai tanggal 13 – 24 Maret 2023.

"Melihat antusiasme dari teman – teman Bonek dan Bonita untuk mengikuti lelang, kami kembali mengadakan lelang motor modif special persebaya ini. Lelang motor modif special persebaya ini sudah kami gelar mulai tahun 2018 mulai type Honda Vario 150, Honda PCX150, Honda ADV150 dan tahun ini Honda Vario 160. Harapannya tahun ini akan bertambah peserta yang mengikuti lelang," kata Suhari. Kamis (16/3/2023).

Suhari juga mengungkapkan, nantinya, seluruh hasil lelang akan didonasikan bersinergi dengan klub sepakbola Surabaya (Persebaya) dalam program wani Berbagi.

Perihal unit yang dijadikan modif kali ini, kata Suhari, All New Honda Vario 160 sendiri hadir dengan penyematan mesin terbaru, desain dan beragam teknologi tinggi di kelasnya, All New Honda Vario 160 menjadi jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

All New Honda Vario 160 juga memberikan sebuah energi dan gaya baru dalam revolusi desain, teknologi dan fitur canggih yang disematkan sesuai gaya berkendara masa kini.

Model skutik ini mengekspresikan premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

"Selain itu, mesinnya punya performa tinggi, kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan menjadikan skutik premium sporti ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal dan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian," pungkasnya.

