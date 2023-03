Jadwal Liga Champions, LIVE SCTV: Babak Perempat Fina - Final, Mancity vs Munchen, Milan vs Napoli

SURYA.co.id I Berikut hasil drawing Babak Perempat Final Liga Champions2022/2023 dan jadwal pertandingan hingga babak final.

Sebanyak delapan tim akan berduel di babak perempat final Liga Champions 22/23. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 11-12 April 2023 untuk leg pertama. Sedang Leg Kedua dijadwalkan sepekan kemudian, 19 - 20 April 2023.

Drawing babak perempat final telah dilaksanakan di markas UEFA, Nyon, Swiss. Jumat (17/3/2023) pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 18.00 WIB.

Hasilnya, dua wakil Italia Napoli dan AC Milan akan saling bunuh memperebutkan tiket semi final.

Wakil Italia lainnya, Inter Milan kembali bertemu tim Portugal Benfica.

Sebelumnya di Babak 16 Besar, Inter Milan bertemu tim Portugal FC Porto.

Inter Milan lolos dengan agregat 1 - 0 dari leg pertama di markasnya.

Baca juga: Liga Inggris dan Piala FA, SCTV Dini Hari Ini: Nottingham vs Newcastle, Besok Chelsea vs Everton

Selanjutnya wakil Inggris Manchester City kembali akan menghadapi tim Jerman, raksasa Bayern Muenchen.

Sebelumnya di babak 16 Besar Mancity menggasak tim Jerman RB Leipzig dengan skor 7 - 0 di Etihad Stadium.

Jadwal Perempat Final Liga Champions 22/23, Manchester City vs Bayern Munchen (Twitter.com)

Wakil Inggris lainnya, Chelsea akan bartarung melawan juara bertahan Real Madrid, yang sekaligus favorit juara musim ini.

Chelsea lolos ke perempat final setelah menang secara dramatis atas Borussia Dotrmund.

Chelsea yang tertinggal agregat 0 -1 dari leg pertama, membalik agregat menjadi 2 - 1 dalam leg kedua di Stamford Bridge.

Sedangkan Real Madrid lolos setelah membantai Liverpool di Anfiel 2 -5 dan menang 1 - 0 di markas Santiago Barnebau pada leg kedua.

Bintang muda Real Madrid, Eduardo Camavinga menjadi incaran MU. Klub Setan merah bersedia membayar Rp 2,1 trilun kepada Real Madrid untuk transfer musim panas 2023 yang akan dimulai Juni 2023. (Eurosport)



Berikut hasil drawing babak perempat final dan jadwal hingga babak Final:

LIVE SCTV

PEREMPAT FINAL

Leg pertama: 11-12 April 2023

Leg Kedua 19-20 April 2023

------------------------------

Real Madrid vs Chelsea

Inter Milan vs Benfica

Manchester City vs Bayern Muenchen

AC Milan vs Napoli

SEMI FINAL

Leg pertama : 9-10 Mei 2023

Leg kedua : 16-17 Mei 2023

--------------------------------

Inter Milan/Benfica vs AC Milan/Napoli

Real Madrid/Chelsea vs Manchester City/Bayern Muenchen



FINAL:

10 JUNI 2023 ( Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki)

Pemenang semifinal 2 vs Pemenang semifinal 1

Sumber: Bolasport