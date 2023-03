Empat Alasan Bonek Lebih Kangen Bruno Moreira Ketimbang Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya

SURYA.co.id, - Inilah 4 Alasan Bonek lebih kangen kehadiran Bruno Moreira ketimbang Taisei Marukawa.

Persebaya Surabaya santer dikabarkan sudah menjalin kesepakatan dengan Bruno Moreira untuk Liga 1 musim depan.

Bruno Moreira sendiri sempat membela Persebaya pada Liga 1 2021/2022.

Saat itu, duetnya di sisi sayap bersama Taisei Marukawa menjadi yang tersubur di Indonesia.

Bruno Moreira dikabarkan bakal kembali memperkuat Persebaya Surabaya (Persebaya)

Kabar direkrutnya Bruno Moreira lagi tentu membuat Bonek gembira.

Pasalnya pemain yang mendapat julukan Morat Maret itu meninggalkan kesan baik pada saat kepergiannya di akhir musim.

Kehadiran Bruno Moreira tentu bikin Bonek lebih kangen daripada tandemnya saat itu yaitu Taise Marukawa.

Apa alasannya?

1. From Zero to Hero

Bruno Moreira sempat menjadi pemain asing paling disorot di awal kedatangannya.

Datang dengan kondisi kurang bugar akibat tak bermain selama 6 bulan, Bruno kesulitan untuk tampil maksimal di atas lapangan.

Meski disorot oleh Bonek, tetapi Bruno Moreira perlahan berhasil membuktikan dirinya layak.

Kecepatan serta tendangan keras dari luar kotak penalti menjadi satu kunci permainanannya.

Hingga akhirnya Bruno Moreira mengemas 7 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingannya bersama Bajul Ijo.